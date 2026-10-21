اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان، ترکیے،قطر اور انڈونیشیا نے دفاعی صنعتی تعاون کے معاہدے پر دستخط کردیے۔
ترک وزارت دفاع کے مطابق ترکیےکے وزیرِ قومی دفاع 'یاشار گولر' کے دورہ قطر کے دوران ترکیے، قطر، پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان دفاعی اور سکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے لیے 'بدر مفاہمتی یادداشت' (Badr Memorandum of Understanding) پر دستخط کیے گئے ہیں۔
اس مفاہمتی یادداشت پرپاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف، ترکیے کے وزیرِ قومی دفاع یاشار گولر، قطر کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبدالرحمٰن بن حسن الثانی اور انڈونیشیا کے نائب وزیرِ دفاع یوسف جوہری نے دستخط کیے۔
ترک دفاعی صنعتی ایجنسی کے مطابق نئی مفاہمتی یادداشت چاروں ممالک کےدرمیان جاری دفاعی منصوبےآگےبڑھائےگی۔
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