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آبنائے ہرمز کی نئی ترتیب؛

آبنائے ہرمز پر ایران کی حکمرانی کی نئی تفصیلات

21 اکتوبر 2026 - 14:51
News ID: 1880871
آبنائے ہرمز پر ایران کی حکمرانی کی نئی تفصیلات

باخبر ذرائع اور میدانی مشاہدوں کی بنیاد پر سپاہ بحریہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی صورتحال کے جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نگرانی کا میدان وسیع ہو گیا ہے اور اس آبنائے سے فوجی جہازوں کی آمدورفت، گذشتہ (ہجری شمسی) سال کے 248 جہازوں سے کم ہو کر رواں (ہجری شمسی) سال میں صفر تک پہنچ گئی ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ باخبر ذرائع سے ملنے والی معلومات اور میدانی مشاہدوں کے مطابق سپاہ کی بحریہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے کنٹرول کی صورتحال کے جائزے بتاتے ہیں کہ اس آبنائے، اور ملک کے جنوبی ساحلی پٹی، پر آمد و رفت کی نگرانی چار ذرائع سے مضبوطی کے ساتھ جاری ہے اور نگرانی کا میدان بھی وسیع تر ہو گیا ہے۔

ان جائزوں کے مطابق، ایران کی آبی سرحدوں سے تقریباً 400 کلومیٹر دور رأس الحد (عمان)، امریکی فوجی جہازوں کی آبنائے ہرمز کی جانب پیش قدمی کا سب سے دور دراز مقام رہا ہے۔

آبنائے ہرمز پر ایران کی حکمرانی کی نئی تفصیلات

عمان میں واقع ’راس الحد‘ ـ جو ایران کی سمندری حدود سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ـ آبنائے ہرمز کی جانب امریکی فوجی بحری جہازوں کی پیش قدمی کا، سب سے دور کا، نقطہ رہا ہے۔

نیز، جہاں گذشتہ سال 248 فوجی جہاز آبنائے ہرمز سے گذرے تھے، وہاں رواں سال یہ تعداد صفر تک پہنچ گئی ہے۔

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