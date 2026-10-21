عدن میں سعودی آپریشن روم پر یمنی فوج کا حملہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی کے بین الاقوامی شعبے کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے اعلان کیا: ہم نے عدن کے بدر کیمپ میں سعودی افواج کے آپریشن روم کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔
المسیرہ کے مطابق، بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے بتایا کہ یہ میزائل اللہ کے فضل سے انتہائی درستگی کے ساتھ براہ راست ہدف پر لگا ہے۔
اس سے پہلے بھی یمنی اعلام الحربی (جنگی میڈیا) نے جیزان اور عسیر کے دو سرحدی محاذوں پر سعودی فوجیوں پر ایف پی وی (FPV) ڈرونز کے حملوں کی خبر دی تھی۔
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