  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

یمن کی بڑھتی ہوئی طاقت

عدن میں سعودی آپریشن روم پر یمنی فوج کا حملہ

21 اکتوبر 2026 - 13:33
News ID: 1880844
عدن میں سعودی آپریشن روم پر یمنی فوج کا حملہ

یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کیا: ہم نے عدن میں سعودی دشمن کے آپریشن روم کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی کے بین الاقوامی شعبے کے مطابق، یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے اعلان کیا: ہم نے عدن کے بدر کیمپ میں سعودی افواج کے آپریشن روم کو ایک بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔

المسیرہ کے مطابق، بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے بتایا کہ یہ میزائل اللہ کے فضل سے انتہائی درستگی کے ساتھ براہ راست ہدف پر لگا ہے۔

اس سے پہلے بھی یمنی اعلام الحربی (جنگی میڈیا) نے جیزان اور عسیر کے دو سرحدی محاذوں پر سعودی فوجیوں پر ایف پی وی (FPV) ڈرونز کے حملوں کی خبر دی تھی۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

110

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha