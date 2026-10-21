جنرل رضائی کا دوٹوک اعلان: امریکا پہلے اعتماد بحال کرے، پھر مذاکرات ہوں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جب تک امریکا اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔
انہوں نے جوہری مواد سے متعلق اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران سے ایک گرام افزودہ یورینیم بھی باہر نہیں لے جایا جائے گا۔ اس عمل کا آغاز ایران کی تمام شرائط پر مکمل عمل درآمد سے ہونا چاہیے۔
اس سے قبل میجر جنرل محسن رضائی نے پاکستانی فوج کے سربراہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران بھی واضح کیا تھا کہ ایران میں موجود تمام افزودہ جوہری مواد ملک کے اندر ہی رہے گا۔
انہوں نے کہا تھا کہ افزودہ جوہری مواد کا ایک ذرہ بھی ایران سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مواد ایرانی عوام کا ایک بڑا اثاثہ اور قومی دولت ہے، جسے ملک کے اندر استعمال کیا جانا چاہیے۔
میجر جنرل محسن رضائی نے مزید کہا کہ ایران کے عوام اور حکام متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ امریکا کی جانب سے اعتماد سازی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کے مطابق، اعتماد سازی کا پہلا قدم ایران کی شرائط پر عمل درآمد ہے۔
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