ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم کرنے کا وعدہ، تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیش گوئی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد اور ہر ممکن طریقے سے ختم ہو جائے گی، تاہم جنگ کے طویل ہونے کے باوجود وہ بار بار اس کے فوری خاتمے کی یقین دہانیاں کرا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ اس سے قبل بھی کئی بار جنگ کے فوری خاتمے کے وعدے کر چکے ہیں۔
ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ جلد اور ہر ممکن طریقے سے ختم ہو جائے گی اور جنگ کے خاتمے کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئے گی۔
جنگ کے اخراجات کا دفاع کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا: ’’ہم جو قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے بہت معمولی ہے۔‘‘
ٹرمپ نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ چار سے چھ ہفتوں میں ایران کے خلاف کارروائی مکمل کر لیں گے۔ تاہم، تقریباً آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ ہر ہفتے امریکی ووٹروں کو جنگ جلد ختم ہونے کی یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگ ٹرمپ کی توقعات کے مطابق آگے نہیں بڑھی، لیکن وہ ایک بار پھر اس کے فوری خاتمے کے وعدے کر رہے ہیں۔
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