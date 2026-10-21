سپاہِ پاسداران انقلاب اسلامی : آبنائے ہرمز کے جنوب میں 20 لاکھ بیرل تیل بردار سپر ٹینکر دھماکے سے تباہ، آگ بھڑک اٹھی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سپاہِ پاسدارانِ انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقاتِ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے ایک سپر آئل ٹینکر کو آبنائے ہرمز کے جنوب میں سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد دھماکے کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔
بیان کے مطابق، یہ سپر ٹینکر 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل لے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام ریڈار اور نیویگیشن سسٹم بند کر رکھے تھے اور سپاہِ پاسداران کی بحریہ کی وارننگز کو نظرانداز کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ممنوعہ جنوبی راستے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران یہ سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں دھماکا ہوا۔
سپاہِ پاسداران کی بحریہ نے خبردار کیا ہے کہ خلیج فارس اور بحیرۂ عمان میں موجود جہازوں کے مالکان اور عملے کو ممنوعہ راستوں سے گزرنے کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی کو نظرانداز کرنے والی کسی بھی سرگرمی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
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