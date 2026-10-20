مکہ دفاعی معاہدے کی مکمل تفصیلات سامنے آگئیں؛ باہمی دفاع، خفیہ معلومات کا تبادلہ اور 10 سال تک معاہدے سے نکلنے پر پابندی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ترکیے کی حکومت کی جانب سے ’’مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے‘‘ کا مسودہ منظوری اور غور کے لیے پارلیمان میں پیش کیے جانے کے ساتھ ہی، ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی نے اس معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ معاہدے کے تحت تینوں ممالک ایک دوسرے کے دفاع، فوجی مدد، خفیہ معلومات کے تبادلے اور دفاعی صنعت میں تعاون کے پابند ہوں گے، جبکہ ابتدائی 10 سال تک معاہدے سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
یہ معاہدہ ترکیے، سعودی عرب اور پاکستان نے اگست میں دستخط کیا تھا۔ اس کے ذریعے ایک نیا بین الاقوامی دفاعی اتحاد قائم کیا گیا ہے، جس کے رکن ممالک ایک دوسرے کے دفاع کے پابند ہوں گے۔ یہ ذمہ داری شمالی اوقیانوس کے معاہدے (نیٹو) کی شق 5 سے ملتی جلتی ہے۔
معاہدے کا متن خصوصی طور پر مڈل ایسٹ آئی کو موصول ہوا ہے۔ اس میں کسی مخصوص ملک یا خطے کو خطرے کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا، تاہم اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر کسی رکن ملک کی آزادی، خودمختاری یا علاقائی سالمیت کے خلاف مسلح حملہ ہوتا ہے تو باقی تمام رکن ممالک اس کی مدد کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔
معاہدے کی پہلی شق میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی فریق کی علاقائی سالمیت، خودمختاری یا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کو خطرہ لاحق ہو یا ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو تو تمام فریق اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری ذرائع استعمال کریں گے۔
دوسری شق میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی مسلح حملے کا آغاز کسی بھی رکن ملک سے باہر ہو تو اسے تمام فریقوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
اسی شق میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کسی فریق پر کسی دوسرے ملک یا ممالک کے گروہ کی جانب سے مسلح حملہ یا فوجی جارحیت کی جائے تو باقی فریق فوری طور پر اس کی مدد کریں گے اور باہمی معاونت کے لیے دستیاب تمام ذرائع بھرپور طور پر استعمال کریں گے۔
معاہدے کے مطابق، ضرورت کے مطابق معاونت کا معروضی جائزہ لینے کے بعد فریقین یہ طے کریں گے کہ مدد کی نوعیت اور دائرہ کار کیا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے دستیاب وسائل، بشمول فوجی صلاحیتوں اور سہولتوں، کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔
معاہدے میں دفاعی صنعت کی ترقی، مسلح افواج کی تربیت اور ایک دوسرے کو فوجی سازوسامان، ایندھن اور دفاعی ضروریات کی دیگر اشیا فراہم کرنے میں تعاون بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ خفیہ معلومات اور انٹیلی جنس سے متعلق اعداد و شمار کے تبادلے کے لیے بھی ایک نظام قائم کیا جائے گا۔
یہ معاہدہ 16 شقوں پر مشتمل ہے اور اس کی کوئی مقررہ مدتِ اختتام نہیں ہے۔
معاہدے کی شرائط کے مطابق، رکن ممالک اس کے نافذ العمل ہونے کے 10 سال بعد ہی اس سے الگ ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ متعلقہ ملک علیحدگی سے کم از کم تین ماہ پہلے دوسرے فریقوں کو تحریری طور پر اپنے فیصلے سے آگاہ کرے۔
مکہ دفاعی معاہدے کا مکمل متن
فریقین کا تعارف
جمہوریہ ترکیے کی حکومت، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور مملکت سعودی عرب کی حکومت، جنہیں اس کے بعد بالترتیب ’’فریق‘‘، ’’فریقین‘‘ یا ’’بنیادی فریقین‘‘ کہا جائے گا۔
ریاستوں کی خودمختاری کے باہمی احترام، اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور متعلقہ ملکی قوانین کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے؛ اور اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ دفاعی شراکت داری کے دائرے میں فریقین کے درمیان تعاون، رابطے اور ہم آہنگی کے موجودہ طریقہ کار کو مشترکہ دفاعی معاہدے میں تبدیل کیا جائے۔
اس عزم کی تجدید کرتے ہوئے کہ فریقین کے باہمی مفادات کے مطابق تعاون، رابطے اور ہم آہنگی کی بنیاد پر تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اس میں ان کی مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون کی صلاحیت، تیاری اور کارکردگی کو بہتر بنانا بھی شامل ہوگا، تاکہ فریقین اور ان کی قوموں کے درمیان دوستی اور بھائی چارے کے موجودہ رشتے مزید مضبوط ہوں۔
ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت، خودمختار مساوات، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے احترام کے اصولوں کی اہمیت پر دوبارہ زور دیتے ہوئے؛ اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ مسلح حملے کی صورت میں اپنی آزادی، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے باہمی معاونت کے ضروری اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔
بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق عالمی اور علاقائی امن، استحکام اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں اور باہمی رابطے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے؛ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فریقین کے متعلقہ اداروں کے درمیان موجودہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے؛ اور بین الاقوامی و علاقائی تنظیموں میں فریقین کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے، تاکہ بین الاقوامی مسائل پر مشترکہ مؤقف اختیار کیا جا سکے۔
فریقین کے درمیان دفاعی تعاون اور دفاعی صنعت کو مزید ترقی دینے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، درج ذیل امور پر اتفاق کیا گیا۔
شق 1
فریقین ایک دوسرے کی آزادی، خودمختاری، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کے تحفظ اور دفاع کے لیے تعاون کریں گے۔
اگر کسی بھی فریق کی علاقائی سالمیت، خودمختاری یا بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کو خطرہ لاحق ہو یا وہ خطرے سے دوچار ہوں تو فریقین ایسے خطرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری ذرائع استعمال کریں گے۔
شق 2
ایسا مسلح حملہ جس کا آغاز کسی بھی فریق سے باہر ہو، تمام فریقوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔
اگر کسی فریق پر کسی دوسرے ملک یا ممالک کے گروہ کی جانب سے مسلح حملہ یا فوجی جارحیت کی جائے تو باقی فریق فوری طور پر اس کی مدد کریں گے اور باہمی معاونت کے تمام دستیاب ذرائع بھرپور طور پر استعمال کریں گے۔
اس مقصد کے لیے اور اقوام متحدہ کے منشور کی شق 51 میں تسلیم شدہ حقِ دفاع کو استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لیے، فریقین ضروری معاونت کا معروضی جائزہ لینے کے بعد مدد کی نوعیت اور دائرہ کار کا تعین کریں گے۔ وہ اپنے دستیاب وسائل، بشمول فوجی سہولتوں اور صلاحیتوں، کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔
شق 3
اس معاہدے کی شق 2 کے مطابق، فریقین دفاع، دفاعی صنعت اور سلامتی کے شعبوں میں قریبی تعاون کریں گے، اپنی مسلح افواج کے درمیان تعلقات کو فروغ دیں گے اور دفاعی تعاون مضبوط بنانے کے لیے طے شدہ سرگرمیاں انجام دیں گے۔
شق 4
فریقین بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امور پر باقاعدگی سے مشاورت کریں گے۔
وہ ایک دوسرے کی مسلسل اور مؤثر مدد کریں گے اور اپنے اہم مفادات اور قومی سلامتی کے تحفظ، نیز قومی سلامتی کو درپیش خطرات ختم کرنے کے لیے مشترکہ جائزوں کی بنیاد پر انفرادی اور مشترکہ اقدامات تیار کرنے میں تعاون کریں گے۔
شق 5
فریقین دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کے خلاف تعاون اور مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنائیں گے، جن میں عملی سطح پر کی جانے والی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ اس کا مقصد ایسی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے جو علاقائی اور بین الاقوامی استحکام و سلامتی پر منفی اثر ڈالتی ہے۔
شق 6
فریقین امن اور جنگ، دونوں صورتوں میں، دفاعی اداروں کے درمیان اہلکاروں اور فوجیوں کے تبادلے، تربیتی پروگراموں، مشترکہ فوجی مشقوں، فوجیوں کی تعیناتی اور ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جن کا مقصد مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون کی صلاحیت بڑھانا اور دفاعی صلاحیتوں کو ترقی دینا ہو۔
شق 7
فریقین اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے باہمی اتفاق کی بنیاد پر دفاعی صنعت کے اداروں کے درمیان ٹیکنالوجی کے تبادلے، مشترکہ ٹیکنالوجی کی تیاری، مشترکہ پیداوار اور دفاعی صنعت کے اداروں کے باہمی تعاون کی حمایت کریں گے۔ اس تعاون میں درج ذیل شعبے شامل ہوں گے:
الف) دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار کی حوصلہ افزائی۔
ب) ایسی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مشترکہ تحقیق اور ترقی کے منصوبوں کے ذریعے دفاعی جدت کو فروغ دینا جن کے لیے خصوصی مہارت درکار ہو۔
ج) فریقین کے ماہرین کی خدمات حاصل کرکے افرادی قوت کی تربیت اور ان کے ممالک میں فوجی صنعتوں کی معاونت کرنا۔
د) دفاعی صنعت، دفاعی تحقیق و ترقی اور جدت کے شعبوں میں حاصل کردہ مہارت اور تجربات کا تبادلہ۔
ہ) تعاون کے دیگر شعبے جن پر فریقین باہمی اتفاق کریں۔
شق 8
بنیادی فریقین ’’اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی‘‘ کے نام سے ایک کمیٹی قائم کریں گے، جس میں فریقین کے وزرائے خارجہ، وزرائے دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان شامل ہوں گے۔
یہ کمیٹی مشترکہ دفاع کی اسٹریٹجک سمت کا تعین کرنے، فریقین کے درمیان دفاعی اور سلامتی کے تعاون کو فروغ دینے اور اس معاہدے پر عمل درآمد کے دوران سامنے آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔
کمیٹی سال میں دو مرتبہ اجلاس کرے گی اور اجلاسوں کی میزبانی باری باری فریقین کریں گے۔ فریقین کے سربراہان بھی ضرورت محسوس ہونے پر سال میں ایک مرتبہ ملاقات کر سکتے ہیں۔
اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی ضرورت کے مطابق ذیلی کمیٹیاں قائم کر سکتی ہے۔
ضرورت پڑنے پر اس معاہدے میں طے شدہ تعاون کے شعبوں پر عمل درآمد کے لیے فریقین کے درمیان اضافی معاہدوں یا طریقۂ کار کے ضابطوں پر بات چیت کرکے انہیں مرتب کیا جائے گا۔
اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کو اختیار ہوگا کہ وہ بنیادی فریقین کے اتفاقِ رائے سے دوسرے ممالک کی اس معاہدے میں شمولیت کے طریقہ کار اور اصولوں کا تعین اور منظوری دے۔
اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کی معاونت کے لیے مملکت سعودی عرب میں ایک سیکرٹریٹ قائم کیا جائے گا۔
یہ سیکرٹریٹ سعودی عرب کے ساتھ اپنے صدر دفتر کے مقام سے متعلق ایک معاہدہ کرے گا۔ اس کے کام کرنے کے طریقہ کار، تنظیمی ڈھانچے اور قیام سے متعلق اصول بعد میں بنیادی فریقین کے اتفاقِ رائے سے طے کیے جائیں گے۔
سیکرٹریٹ کی سربراہی ایک سیکرٹری جنرل کرے گا، جسے بنیادی فریقین میں سے باری باری تین سال کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ پہلے سیکرٹری جنرل کا تعلق اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہوگا۔
اس شق کی دفعات فریقین کے درمیان پہلے سے موجود فوجی تعاون کی کمیٹیوں کی سرگرمیوں کو متاثر نہیں کریں گی۔
شق 9
فریقین خفیہ معلومات کے تعاون کو مزید گہرا کرنے اور اس شعبے میں ضروری رابطہ قائم کرنے کے لیے باہمی طور پر منظور شدہ محفوظ ذرائع کے ذریعے معلومات اور انٹیلی جنس سے متعلق اعداد و شمار ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس دوران معلومات کی سلامتی، اعداد و شمار کے تحفظ اور رازداری سے متعلق تقاضوں کی پابندی کی جائے گی۔
شق 10
فریقین دستیابی اور باہمی مطابقت کو مدنظر رکھتے ہوئے امن، جنگ اور دیگر ہنگامی حالات میں ایک دوسرے کو ضروری رسدی معاونت فراہم کریں گے۔
اس معاونت میں اسلحہ، گولہ بارود، ایندھن، متبادل پرزے اور دیگر سازوسامان شامل ہوں گے۔
شق 11
بین الاقوامی قانون اور فریقین کے متعلقہ ملکی قوانین کو متاثر کیے بغیر، فریقین اس معاہدے کو اس کی دفعات پر عمل درآمد کی قانونی بنیاد تسلیم کریں گے اور ضرورت پڑنے پر اضافی قانونی اقدامات تجویز کریں گے۔
شق 12
یہ معاہدہ ان بین الاقوامی معاہدوں سے پیدا ہونے والے فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کو متاثر نہیں کرے گا جن پر وہ پہلے ہی دستخط کر چکے ہیں۔
شق 13
فریقین اس معاہدے کے تحت حاصل ہونے والی خفیہ معلومات اور درجہ بند دستاویزات کی رازداری برقرار رکھیں گے اور اپنے قومی قوانین کی پابندی کریں گے۔
خفیہ معلومات اور درجہ بند دستاویزات فریقین کے دائرے سے باہر کسی ملک، کمپنی یا شخص کے حوالے نہیں کی جا سکیں گی۔
ان معلومات اور دستاویزات تک رسائی صرف ضرورت کے مطابق اور ایسے افراد کو دی جائے گی جن کے پاس معلومات کی درجہ بندی کے مطابق مناسب سکیورٹی کلیئرنس موجود ہو۔
شق 14
اس معاہدے کی تشریح یا اس پر عمل درآمد سے متعلق کسی بھی اختلاف کو فریقین باہمی مشاورت اور بات چیت کے ذریعے دوستانہ طور پر حل کریں گے۔
شق 15
اس معاہدے میں ترمیم بنیادی فریقین کی باہمی مشاورت اور متفقہ منظوری کے ذریعے کی جا سکے گی۔
شق 16
1۔ اس معاہدے کی منظوری ہر فریق کے متعلقہ طریقہ کار کے مطابق دی جائے گی۔ یہ اس تاریخ سے نافذ العمل ہوگا جس دن منظوری کی آخری دستاویز اسٹریٹجک سیاسی و دفاعی کمیٹی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرائی جائے گی۔
2۔ یہ معاہدہ غیر معینہ مدت تک نافذ العمل رہے گا۔
3۔ کوئی بھی فریق اس معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے 10 سال گزرنے کے بعد اس سے الگ ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ علیحدگی سے کم از کم تین ماہ پہلے سفارتی ذرائع کے ذریعے دوسرے فریقین کو تحریری طور پر اپنے فیصلے سے آگاہ کرے۔
4۔ اس معاہدے کے خاتمے یا کسی فریق کی علیحدگی سے ان جاری سرگرمیوں یا منصوبوں پر اثر نہیں پڑے گا جن پر معاہدے کے خاتمے یا علیحدگی کی تاریخ سے پہلے فریقین نے اتفاق کیا ہو۔
5۔ خفیہ معلومات اور درجہ بند دستاویزات کے تحفظ اور ان کے افشا کو روکنے سے متعلق فریقین کی ذمہ داریاں معاہدہ ختم ہونے یا کسی فریق کی علیحدگی کے بعد بھی برقرار رہیں گی۔
یہ معاہدہ ترکی، عربی اور انگریزی زبانوں میں تین اصل نسخوں میں دستخط کیا گیا ہے اور تینوں متون یکساں اعتبار رکھتے ہیں۔ اگر ان متون کی تشریح میں اختلاف پیدا ہو تو انگریزی متن کو بنیاد بنایا جائے گا۔
اس معاہدے پر جمعہ، 7 اگست 2026، بمطابق 24 صفر 1448 ہجری قمری، مکہ میں دستخط کیے گئے۔
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