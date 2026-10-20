آسٹریلوی فوج کے ہاتھوں افغان شہریوں کے قتل کا معاملہ؛ معاوضے کی 105 درخواستیں، مگر ایک ادائیگی بھی نہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آسٹریلوی ہفت روزہ اخبار ’’دی سیٹرڈے پیپر‘‘ نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں آسٹریلوی خصوصی فوجی دستوں کی کارروائیوں سے متاثرہ شہریوں اور مقتولین کے اہل خانہ کی جانب سے معاوضے کی 100 سے زیادہ درخواستیں جمع کرائے جانے کے باوجود، آسٹریلیا کی سرکاری معاوضہ اسکیم کے تحت اب تک کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔
ہفتے، 25 مہر کو شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق، آسٹریلیا کی وزارت دفاع کی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نومبر 2024 میں معاوضے کی درخواستیں جمع کرانے کے لیے آن لائن نظام شروع ہونے سے لے کر 29 جون 2026 تک مجموعی طور پر 105 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے 45 درخواستیں مقررہ شرائط پر پوری نہ اترنے کی وجہ سے مسترد کر دی گئیں۔
سرکاری خط و کتابت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگست 2025 سے اب تک کم از کم چھ مقدمات معاوضے کی درخواستوں کا آزادانہ جائزہ لینے کی ذمہ دار روتھ مکال کو بھیجے گئے ہیں، جو ریاست نیو ساؤتھ ویلز کی اپیل عدالت کی سابق جج ہیں۔ تاہم، رپورٹ کی اشاعت تک کسی بھی متاثرہ شخص کو معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔
ایک متاثرہ افغان شہری کی داستان؛ جسم میں پیوست گولیاں، مگر معاوضہ نہیں
’’دی سیٹرڈے پیپر‘‘ کی رپورٹ میں افغانستان کے صوبہ ارزگان کے رہائشی غلام جیلانی کی داستان بھی شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2006 میں آسٹریلوی فوجیوں کی ایک کارروائی کے دوران انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہوگئی۔
جیلانی کے مطابق، آسٹریلوی فوجیوں نے کاکرگ گاؤں پر حملے کے دوران ان کے سینے میں تین گولیاں ماریں، جو اب تک ان کے جسم میں موجود ہیں۔ ان زخموں کے باعث ان کا ایک پھیپھڑا بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔
ان کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کے دوران آسٹریلوی فوجیوں نے گاؤں کے رہائشیوں پر فائرنگ کی تھی۔ اس واقعے کے جسمانی اور نفسیاتی اثرات آج بھی علاقے کے متعدد رہائشیوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔
جیلانی اور ان کے بیٹے نے اگست 2025 میں انگریزی زبان جاننے والے ایک واقف کار کی مدد سے آسٹریلیا کی وزارت دفاع کے آن لائن نظام میں معاوضے کی درخواست جمع کرائی۔
تاہم، ان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ آسٹریلوی حکام نے جیلانی کے بیان کو غلط قرار دیا تھا، بلکہ درخواست اس لیے رد ہوئی کہ ان کے بیان کردہ واقعے کا ذکر آسٹریلوی فوج کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں موجود نہیں تھا۔
افغانستان سے متعلق درخواستوں کا جائزہ لینے والی کمیٹی کی جانب سے بھیجے گئے خط میں متاثرہ شخص سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا، لیکن ساتھ ہی بتایا گیا کہ ان کا بیان کردہ واقعہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتا جن کے تحت معاملہ معاوضے کے آزادانہ جائزہ لینے والے افسر کو بھیجا جا سکتا ہے۔
یہ معاملہ آسٹریلیا کی معاوضہ اسکیم کی ایک بڑی خامی کو نمایاں کرتا ہے۔ اس نظام کے تحت آسٹریلوی فوجی کارروائیوں میں شدید زخمی ہونے کا دعویٰ کرنے والے افراد بھی محض اس وجہ سے معاوضے کے حصول سے محروم ہو سکتے ہیں کہ ان کا واقعہ سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں درج نہیں ہے۔
متاثرین کے وکلا کی جانب سے تاخیر اور غیر شفاف طریقۂ کار پر تنقید
بین الاقوامی انسانی حقوق کی وکیل کمبرلی میٹلی نے افغان متاثرین کی جانب سے معاوضے کی درخواستوں پر کارروائی کو سست، غیر واضح اور شفافیت کے فقدان کا شکار قرار دیا ہے۔ وہ متاثرہ افغان خاندانوں میں سے متعدد کی نمائندگی کر رہی ہیں۔
میٹلی، جو آسٹریلوی خصوصی فوجی دستوں کے مبینہ جرائم کے ایک متاثرہ علی جان کے خاندان کی وکیل بھی ہیں، نے بتایا کہ تقریباً ایک سال قبل معاوضے کی درخواست جمع کرائے جانے کے باوجود قانونی پیروی کا اب تک کوئی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا۔
ان کے مطابق، اگرچہ معاوضے کے لیے قانونی طریقۂ کار بنایا گیا اور مالی وسائل بھی مختص کیے گئے، لیکن متاثرہ خاندانوں کو ملنے والے جوابات غیر واضح ہیں اور درخواستوں پر کارروائی میں طویل تاخیر ہو رہی ہے۔
اس مقدمے سے وابستہ دیگر وکلا نے بھی خبردار کیا ہے کہ معاوضے کی اسکیم کو صرف ان واقعات تک محدود رکھنا جن کے معتبر شواہد آسٹریلوی فوج کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ میں موجود ہیں، مزید متاثرین کو معاوضے کے حق سے محروم کر سکتا ہے۔
ان وکلا کے مطابق، سابقہ تحقیقات میں شہریوں کے خلاف حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے تمام واقعات کی نشاندہی لازمی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے نئی شکایات کی جانچ کے امکان کو ختم کرنا انصاف کے حصول میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔
افغانستان کے 39 شہریوں کے قتل کی تحقیقات؛ معاوضے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا
افغان متاثرین کے لیے معاوضے کی اسکیم آسٹریلوی فوج کی تحقیقات پر مبنی اس رپورٹ کے بعد قائم کی گئی جسے ’’بریریٹن رپورٹ‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔
نومبر 2020 میں شائع ہونے والی اس رپورٹ میں افغانستان کے 39 شہریوں کے 23 واقعات میں غیر قانونی قتل کے معتبر شواہد پیش کیے گئے۔ تحقیقات کے مطابق، ان واقعات میں آسٹریلوی خصوصی فوجی دستے براہِ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تھے۔
تحقیقات میں آسٹریلیا کے 25 فوجیوں کی بھی نشاندہی کی گئی جن پر ان کارروائیوں میں براہِ راست یا بالواسطہ شرکت کا شبہ تھا۔
رپورٹ کے نتائج کے مطابق، متاثرین عام شہری تھے یا ایسے افراد تھے جو جنگ میں مزید حصہ نہیں لے رہے تھے۔ زیرِ تحقیق قتل کے واقعات براہِ راست فوجی لڑائی کے دوران پیش نہیں آئے تھے۔
رپورٹ میں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے سے متعلق 15 سفارشات پیش کی گئیں۔ اس میں واضح کیا گیا تھا کہ معاوضے کی ادائیگی کو ملزم فوجیوں کے خلاف کسی حتمی فوجداری فیصلے سے مشروط نہیں ہونا چاہیے۔
بالآخر آسٹریلوی حکومت نے جولائی 2024 میں معاوضے کی اسکیم کے ضوابط نافذ کیے اور اسی سال نومبر میں روتھ مکال کو اہل درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کیا۔
تاہم، اس نظام کے تحت صرف ان واقعات کو شامل کیا جاتا ہے جن کے بارے میں بریریٹن کی سرکاری تحقیقات میں معتبر شواہد ملے تھے۔ اسی پابندی کے باعث افغانستان کے بعض ایسے شہری، جو آسٹریلوی فوجی کارروائیوں میں زخمی ہونے یا نقصان اٹھانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنی شکایات کی مکمل جانچ سے پہلے ہی معاوضے کے عمل سے باہر ہو جاتے ہیں۔
افغانستان کے 39 شہریوں کے قتل سے متعلق سرکاری رپورٹ شائع ہوئے تقریباً چھ سال اور معاوضے کی اسکیم نافذ ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن متاثرہ خاندان اب بھی ان وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں جو آسٹریلوی حکومت نے اپنی فوجی کارروائیوں سے ہونے والے نقصان کی تلافی کے لیے کیے تھے۔
اگرچہ ملزم فوجیوں کی فوجداری ذمہ داری کا تعین آسٹریلیا کی متعلقہ عدالتوں کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، لیکن معاوضے کی اسکیم کو اس عدالتی عمل سے الگ اور آزاد رکھا گیا تھا۔ اس کا مقصد متاثرین کو معاوضے کے حصول کا راستہ فراہم کرنا تھا، مگر شائع شدہ دستاویزات کے مطابق اب تک یہ مقصد کسی ادائیگی کی صورت میں پورا نہیں ہو سکا۔
اب بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آسٹریلوی فوج کی سرکاری تحقیقاتی رپورٹ اور حکومت کی جانب سے معاوضے کی اسکیم کا قیام بھی افغان متاثرین کو ان کے نقصان کا ازالہ فراہم نہیں کر سکا، تو برسوں سے ان واقعات کے اثرات برداشت کرنے والے خاندانوں کو انصاف کے لیے مزید کتنی دیر انتظار کرنا ہوگا؟
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