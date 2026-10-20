غزہ میں فلسطینیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹانے کی کوششیں، بنیادی اوزاروں سے تباہ شدہ گھروں کی صفائی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے اور متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے بھاری مشینری اور تعمیرِ نو کے مؤثر انتظامات کی عدم موجودگی میں فلسطینی شہری اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے پر مجبور ہیں۔ تباہ شدہ گھروں کے ملبے کو صاف کرنے کے لیے وہ محدود وسائل اور بنیادی اوزار استعمال کر رہے ہیں، جبکہ اس کام میں انہیں مسلسل محنت اور مشکلات کا سامنا ہے۔
احمد مراد بھی انہی فلسطینیوں میں شامل ہیں جو اپنے گھر کے ملبے کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مغربی غزہ کے الشاطی پناہ گزین کیمپ میں واقع اپنے تین منزلہ مکان کے ملبے کو ہتھوڑے، بیلچے اور دیگر سادہ اوزاروں کی مدد سے صاف کر رہے ہیں۔ اس کام میں ان کے ساتھ مزدوروں کا ایک گروہ بھی شریک ہے۔
احمد مراد نے مسلسل دس روز کی محنت کے بعد اپنے تباہ شدہ مکان کی پہلی کنکریٹ کی چھت کو ملبے سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کام آسان نہیں، کیونکہ بھاری مشینری کے بغیر ملبے کو ہٹانے کے لیے ہر مرحلے پر دستی محنت کرنا پڑتی ہے۔
ان کی کوشش کا مقصد صرف تباہ شدہ عمارت کا ملبہ صاف کرنا نہیں، بلکہ اپنے بکھرے ہوئے خاندان کے لیے ایک ایسی جگہ تیار کرنا بھی ہے جہاں وہ دوبارہ اکٹھے ہو سکیں۔ بے گھر ہونے کے بعد خاندان کے افراد مختلف خیموں میں رہ رہے ہیں اور احمد مراد چاہتا ہے کہ ملبہ ہٹانے کے بعد دستیاب ہونے والی جگہ پر اس کے اہل خانہ جمع ہو سکیں۔
غزہ میں تباہ شدہ گھروں کا ملبہ ہٹانے کے لیے فلسطینیوں کی یہ کوششیں ان مشکلات کو نمایاں کرتی ہیں جن کا سامنا متاثرہ شہریوں کو اپنے گھروں اور خاندانی زندگی کی بحالی کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ بھاری مشینری اور مؤثر تعمیرِ نو کے انتظامات کی عدم موجودگی میں انہیں اپنے محدود وسائل کے ذریعے ہی اس مشکل کام کو آگے بڑھانا پڑ رہا ہے۔
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