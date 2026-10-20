اوباما کی ٹرمپ حکومت پر تنقید، مسلم رکن کانگریس کی شہریت ختم کرنے اور ملک بدر کرنے کی کوششوں کی مذمت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے ریاست مینیسوٹا سے تعلق رکھنے والی مسلم رکن کانگریس الہان عمر کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ سیاسی مخالفین کو ان کے نظریات کی بنیاد پر نشانہ بنانا امریکی جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے لیے خطرہ ہے۔
اوباما نے سماجی رابطوں کے ذرائع پر اپنے پیغام میں زور دیا کہ حکومت کو محض سیاسی مؤقف کی وجہ سے کسی شخص کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے الہان عمر کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ حکومت کے اقدامات کو سیاسی مخالفین پر امتیازی دباؤ کی مثال قرار دیا اور کہا کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر امریکی شہریوں کو اس طرزِ عمل پر تشویش ہونی چاہیے۔
امریکہ کے سابق صدر نے الہان عمر کی شہریت ختم کرنے اور انہیں ملک بدر کرنے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق، عمر 12 سال کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ امریکہ آئی تھیں اور پانچ سال بعد، 17 برس کی عمر میں اپنے والد کے ذریعے امریکی شہریت حاصل کی تھی۔
اوباما نے کہا کہ اگر الہان عمر اس وقت 18 سال کی ہوتیں تو انہیں امریکی شہریت حاصل کرنے کے لیے خود درخواست دینا پڑتی۔ ان کے مطابق، موجودہ امریکی حکومت کے دلائل میں اسی معاملے کو اہمیت دی جا رہی ہے۔
اوباما نے اپنے پیغام کے ایک حصے میں لکھا: ’’اس معاملے پر ہر امریکی کو غصہ آنا چاہیے۔‘‘ انہوں نے الہان عمر کی جانب سے ٹرمپ حکومت پر مسلسل تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ بارہا انہیں نشانہ بنا چکے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ الہان عمر کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔
اوباما نے مزید کہا: ’’اب حکومت اس رکن کانگریس کو ملک بدر کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔‘‘
الہان عمر کے گھر کی تلاشی
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکی ذرائع ابلاغ کی خبروں کے مطابق، امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ (آئی سی ای) کے اہلکاروں نے گزشتہ ہفتے پیر، 12 اکتوبر کو واشنگٹن میں الہان عمر کے گھر کی تلاشی لی تھی۔ یہ کارروائی نومبر میں ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے چند ہفتے قبل کی گئی۔
امریکی حکام نے ستمبر میں الہان عمر کی امریکہ آمد کے وقت ان کی امیگریشن دستاویزات میں ممکنہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، الہان عمر اور ان کے نمائندے متعدد بار دھوکا دہی سے متعلق الزامات کو مسترد کر چکے ہیں۔
اوباما نے اس معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا کہ محض صدر پر تنقید کرنے کی وجہ سے ایک منتخب رکن کانگریس کے خلاف وفاقی حکومت کے اختیارات استعمال کرنا، امریکہ میں جمہوری اصولوں کی پاسداری کے حوالے سے سنگین سوالات پیدا کرتا ہے۔
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