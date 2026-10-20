امریکی وزیر جنگ کا اسرائیل کا اچانک دورہ، ایران کے خلاف ممکنہ نئی کارروائی پر بات چیت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے اچانک اور غیر اعلانیہ دورے کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔
رپورٹ کے مطابق، اس دورے کا مقصد فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر بات چیت کرنا تھا۔ تاہم ایکسیوس نے ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ملاقات مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انتخابات سے صرف آٹھ روز قبل ہوئی، جس سے انتخابی ماحول میں اس ملاقات کی سیاسی اہمیت بڑھ گئی ہے۔
ایکسیوس کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سے قبل بھی نیتن یاہو کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل میں انتخابات سے پہلے ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی شروع کرنے کے امکان پر گفتگو کر چکے ہیں۔
تاحال امریکی وزارت جنگ (پینٹاگون) یا بنجمن نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے اس ملاقات کے بارے میں کوئی واضح تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔
آپ کا تبصرہ