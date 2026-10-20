جامعہ امام جعفر صادقؑ جون پور میں فاطمہ شناسی کے موضوع پر سہ روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، جون پور میں ’’فاطمہ شناسی‘‘ کے موضوع پر مبلغین کی تربیت کے لیے تین روزہ خصوصی پروگرام شروع ہوگیا۔ اس پروگرام کا مقصد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت و تعلیمات، اخلاقی اقدار اور دینی خدمات سے متعلق علمی معلومات کو فروغ دینا اور مبلغین کو ان تعلیمات کی مؤثر تبلیغ کے لیے تیار کرنا ہے۔
اس تربیتی پروگرام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، آپؑ کے مقام و مرتبے، عبادت، تقویٰ، صبر، علم اور دینی بصیرت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کی تشکیل اور خواتین کی تربیت میں سیرتِ فاطمی کے کردار کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔
پروگرام کے دوران شرکاء کو تبلیغ کے مؤثر طریقوں، دینی موضوعات کی علمی وضاحت اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو معاشرے تک پہنچانے کے طریقوں سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔
اس تربیت کا مقصد ایسے مبلغین تیار کرنا ہے جو مستند دینی معلومات اور مضبوط علمی استدلال کی بنیاد پر سیرتِ فاطمی کو عوام تک پہنچا سکیں اور بالخصوص نئی نسل کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات اور اخلاقی اقدار سے روشناس کرا سکیں۔
منتظمین کے مطابق، اس نوعیت کے تربیتی پروگرام دینی علوم کے فروغ، فاطمی تعلیمات کی ترویج اور معاشرے میں اخلاقی و روحانی اقدار کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس تین روزہ پروگرام کے ذریعے شرکاء کی علمی اور تبلیغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
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