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نیتن یاہو اور امریکی وزیر جنگ کی ملاقات میں عرب ممالک کے نمائندے بھی شریک

20 اکتوبر 2026 - 10:22
News ID: 1880399
نیتن یاہو اور امریکی وزیر جنگ کی ملاقات میں عرب ممالک کے نمائندے بھی شریک

عبرانی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ کے درمیان پیر کے روز ہونے والے اجلاس میں خلیجی ممالک کے متعدد نمائندے بھی شریک تھے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ یہ ملاقات اسرائیل کے عوفدا فوجی اڈے پر ہوئی، جس میں غیر ملکی فریقوں نے بھی شرکت کی۔

ان رپورٹوں کے مطابق، اجلاس میں خلیجی ممالک کے بعض نمائندوں کی موجودگی بھی سامنے آئی ہے، تاہم ان نمائندوں کی شناخت اور اجلاس میں ان کے کردار کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

اس سے قبل بھی ذرائع ابلاغ نے خبر دی تھی کہ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگستھ نے پیر کے روز ایک غیر اعلانیہ دورے کے دوران تل ابیب میں بنیامین نیتن یاہو سے ملاقات کی تھی۔

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