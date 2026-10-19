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امریکیوں کے تلخ اعترافات

ایران نے امریکہ کو مشرق وسطی میں دربدر کر دیا

19 اکتوبر 2026 - 17:24
News ID: 1880175
ایران نے امریکہ کو مشرق وسطی میں دربدر کر دیا

ایران طویل مدت میں، بدستور، خطے کے جغرافیائی-سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا رہے گا اور سب مجبور ہیں کہ ایران کے ساتھ بقائے باہمی کے لئے راستہ ڈھونڈ لیں۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی فارن ریلیشنز کونسل کے سربراہ مائیکل فورمین (Michael Froman) نے اپنے ایک تجزیاتی مضمون میں اعتراف کیا ہے کہ:

- امریکہ کو ـ طویل مدت میں ـ مغربی ایشیا کے سیاسی جغرافیے میں ـ ایران کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔

- ایران نے نئی صورت حال پیدا کی ہے اور امریکہ خطے میں اپنی موجودگی مزید جاری رکھنے پر قادر نہیں ہے۔

- ایران کی برداشت پیش گوئیوں سے بہت زیادہ، ثابت ہوئی، اور امریکہ کو اس کے سنجیدہ منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

- امریکہ اپنے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے، مغربی ایشیا اور پوری دنیا میں اپنے فوجیوں کی حفاظت کے لئے، شدید کمزوریوں سے دوچار ہو چکا ہے۔

- امریکہ بالآخر مجبور ہوگا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنی فوجی ترجیحات میں سے ـ زیادہ اہم اور کم اہم، زیادہ ممکن اور کم ممکن کے درمیان ـ انتخاب کرے اور اپنے فوجیوں کی تعداد کم کر دے۔

- مغربی ایشیا میں بھی عرب ریاستیں سمجھ گئی ہیں کہ امریکی فوجیوں کی موجودگی ـ جنگ کے دوران ـ انہیں خطرے میں ڈالتے ہیں۔

- امریکہ کے میزبان ممالک کو مزید یقین نہیں ہے کہ جنگ اور خطرے کی صورت میں، امریکہ ان کا مکمل دفاع و تحفظ کرے گا۔

- دوسری طرف سے، خطے سے امریکی اڈوں کی بساط لپٹ جانا، علاقائی پالیسی کو عجلت زدگی میں دوبارہ مرتب کرنے اور فوجی اتحادوں کی تشکیل پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن

- ایران طویل مدت میں، بدستور، خطے کے جغرافیائی-سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا رہے گا اور سب مجبور ہیں کہ ایران کے ساتھ بقائے باہمی کے لئے راستہ ڈھونڈ لیں۔

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