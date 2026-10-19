امریکی اسلامی تعلقات کونسل: ٹرمپ کی جانب سے نامِ محمدؐ کا مذاق اڑانا سیاسی بے بسی اور گہری عدم تحفظ کی علامت ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکہ میں مسلمانوں کے شہری حقوق کے دفاع کے لیے کام کرنے والی سب سے بڑی تنظیم، امریکی اسلامی تعلقات کونسل (CAIR) نے پیر کی صبح ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نامِ محمدؐ کا مذاق اڑانے اور امریکی مسلمانوں کے بارے میں انتہا پسند دائیں بازو کے حلقوں کے بڑھتے ہوئے تعصب کو ’’سیاسی بے بسی اور گہری عدم تحفظ‘‘ کی علامت قرار دیا۔
کونسل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے بیانات اور حملے امریکی مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد پر فخر کے ساتھ عمل کرنے اور عوامی زندگی میں حصہ لینے سے نہیں روک سکیں گے۔
بیان کے مطابق، ٹرمپ نے ریاست جارجیا کے شہر ڈالٹن میں ایک انتخابی اجتماع کے دوران نامِ محمد کے عام ہونے کا مذاق اڑانے کی کوشش کی اور دعویٰ کیا کہ مشرقِ وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ناموں کے حامل افراد کے ناموں کا اندازہ لگاتے وقت تقریباً 65 فیصد مواقع پر یہ اندازہ درست ثابت ہوتا ہے۔
اس تنظیم نے مزید کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران امریکی کانگریس کے درجنوں ارکان نے مساجد اور دیگر اسلامی مراکز بند کرنے، مسلمانوں کو ملک سے نکالنے اور ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگانے کے مطالبات کیے ہیں۔ بعض نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مسلمان امریکہ پر غلبہ حاصل کرنے کے قریب ہیں، جبکہ امریکی مسلمانوں کو تشدد کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں۔
سیاسی طور پر بے بس رہنما خیالی دشمن بنا کر عوام کی توجہ حقیقی بحرانوں سے ہٹاتے ہیں
امریکی اسلامی تعلقات کونسل نے ٹرمپ اور دیگر سیاست دانوں کی جانب سے امریکی مسلمانوں پر غیر معمولی توجہ دینے پر تنقید کرتے ہوئے کہا:
’’صدر ٹرمپ اور دیگر سیاست دانوں کا امریکی مسلمانوں کے بارے میں بڑھتا ہوا تعصب سیاسی بے بسی اور گہری عدم تحفظ کی علامت ہے۔ امریکی مسلمان ہمارے ملک کی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں کے دوران نفرت پھیلانے والے بہت سے سیاسی رہنماؤں، لابیوں اور نفرت انگیز گروہوں کی تقریباً تمام تر توجہ انہی پر مرکوز رہی ہے۔‘‘
تنظیم نے فلسطینیوں اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم گروہوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا:
’’فلسطینیوں کے مخالف انتہا پسند اسلام دشمنی کو امریکی مسلمانوں کی آواز دبانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو لامتناہی جنگوں پر ٹیکس دہندگان کی رقم ضائع کرنے اور اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مخالف ہیں۔
’’مسلمانوں سے نفرت کرنے والے وہ انتہا پسند جو امریکی معاشرے کے تنوع کو ناپسند کرتے ہیں، عوامی زندگی میں امریکی مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مثبت اور نمایاں کردار کو روکنا چاہتے ہیں۔ سیاسی طور پر بے بس رہنما بھی مسلمانوں کو ایک خیالی اور خطرناک دشمن کے طور پر پیش کرکے امریکی عوام کی توجہ مہنگائی میں اضافے اور زندگی گزارنے کے بڑھتے ہوئے اخراجات جیسے حقیقی مسائل سے ہٹانا چاہتے ہیں۔‘‘
کونسل نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کے پُرتشدد نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروہ اپنے اشتعال انگیز بیانات کے نتائج کی پروا نہیں کرتے۔
بیان میں کہا گیا:
’’ان گروہوں میں سے کسی کو اس بات کی پروا نہیں کہ ان کی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پھیلائی جانے والی نفرت اپنے ہی امریکی ہم وطنوں کے خلاف مزید تشدد کو جنم دے سکتی ہے۔ اس کی مثالیں سان ڈیاگو کے اسلامی مرکز پر مہلک حملہ، ریاست مینیسوٹا میں مساجد پر آتش گیر بموں سے حملے اور شکاگو کے نواح میں چھ سالہ فلسطینی مسلمان بچے ودیع الفیومی پر چاقو سے حملہ ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ نفرت پھیلانے والے دونوں گروہوں کو بالآخر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔‘‘
مسلمان امریکہ میں اپنی موجودگی اور کردار جاری رکھیں گے
امریکی اسلامی تعلقات کونسل نے نامِ رسولِ اسلام حضرت محمد مصطفیٰؐ کے بارے میں ٹرمپ کے بیان کا براہِ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس مذاق سے امریکی معاشرے میں نامِ محمدؐ کا احترام کم نہیں ہوگا۔
تنظیم کے بیان میں کہا گیا:
’’صدر ٹرمپ نامِ محمد کا جتنا چاہیں مذاق اڑا لیں، لیکن اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ ہمارے ملک بھر میں نامِ محمد کا احترام کیا جاتا ہے اور وائٹ ہاؤس سے ان کی رخصتی کے بہت عرصے بعد بھی اس نام کا احترام برقرار رہے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف شور و غوغا بھی ایک دن تاریخ کے کوڑے دان میں چلا جائے گا، جیسے کیتھولک مخالف مہمات تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ ان شاء اللہ۔‘‘
کونسل نے امریکہ کے سماجی، علمی، اقتصادی اور سیاسی شعبوں میں مسلمانوں کی موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا:
’’محمد نام رکھنے والے امریکی بدستور ڈاکٹروں، کاروباری شخصیات، منتخب نمائندوں اور دیگر شعبوں میں اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ مختلف پس منظر رکھنے والے امریکی محمد علی کو ہر دور کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر خراجِ تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ امریکی سپریم کورٹ بھی پیغمبرِ اسلام حضرت محمدؐ کا ذکر تاریخ کے عظیم قانون سازوں میں کرتی رہے گی۔‘‘
بیان میں مزید کہا گیا:
’’امریکی مسلمان اپنے دین پر فخر کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور انصاف کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ تمام اعمال پیغمبرِ اسلام حضرت محمدؐ کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپؐ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔‘‘
امریکی اسلامی تعلقات کونسل نے آخر میں زور دیا کہ مسلمانوں کے خلاف زبانی حملے اور امریکی معاشرے میں ان کی موجودگی محدود کرنے کی کوششیں انہیں اپنی مذہبی، سماجی اور شہری سرگرمیاں جاری رکھنے سے نہیں روک سکیں گی۔
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