عراق میں ایران مخالف کرد جماعتوں کو غیر مسلح کرنے کی کوششیں جاری، مقاومت کے گروہوں سے سکیورٹی معاملات پر اتفاق

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ ہمام حمودی نے آج پیر کے روز زور دیا کہ عراق کا قانونی سیاسی نظام عوام کی حاکمیت اور ان کے فیصلوں پر قائم ہے، اس لیے اسے بیرونی مداخلت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔
شیخ ہمام حمودی نے کہا کہ عراقی حکومت ملک میں غیر ملکی فوجی موجودگی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں ترکیہ کی افواج اور شمالی بحر اوقیانوس معاہدے کی تنظیم (نیٹو) کی افواج بھی شامل ہیں۔
انہوں نے عراقی سرکاری خبر رساں ایجنسی (واع) سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کردستان ورکرز پارٹی (پی کے کے) کی افواج کے انخلا کے لیے ایک معاہدہ موجود ہے، جبکہ شمالی عراق میں ایران مخالف کرد جماعتوں کو غیر مسلح کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سکیورٹی معاملات حل کرنے کے لیے مقاومت کے گروہوں کے ساتھ مفاہمت بنیادی راستہ ہے۔
حمودی نے وضاحت کی کہ مقاومت کے گروہوں کے ساتھ مفاہمت تین مراحل پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ تین ماہ پر محیط ہوگا۔ اس عمل کا آغاز حملوں کو روکنے اور نیک نیتی ثابت کرنے کے مرحلے سے ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ عراق میں مقاومت نے حکومت کے تحفظ میں کردار ادا کیا ہے۔
عراق کی سپریم اسلامی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ بعض فریق اسلحہ ضبط کرنے سے متعلق معاہدوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک میں استحکام برقرار رکھنے اور سیاسی نظام کے تحفظ کے لیے آگاہی اور بصیرت ضروری ہے۔
حمودی نے رابطہ کاری کے فریم ورک کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا کہ اس نے اہم معاملات کی نگرانی کے لیے ذمہ دار کمیٹیاں تشکیل دے کر اپنی داخلی تنظیم نو کا آغاز کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان کمیٹیوں کے دائرۂ کار میں سکیورٹی، معیشت، سیاست اور عوامی خدمات سے متعلق معاملات شامل ہیں۔ یہ کمیٹیاں حکومت کے لیے ضروری لائحۂ عمل تیار کرنے کا کام بھی کریں گی۔
انہوں نے زور دیا کہ حکومت کی تشکیل مکمل کرنے اور وزارتوں میں خالی عہدوں کو پُر کرنے سے حکومت اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوگی۔
بین الاقوامی صورت حال کے حوالے سے حمودی نے کہا کہ دنیا تیزی سے بدلتے ہوئے حالات سے گزر رہی ہے اور اسرائیل کو بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی کا سامنا ہے۔
انہوں نے اپنے خطاب کے اختتام پر عراق کے آزاد قومی فیصلے کے تحفظ، عوامی شعور کو مضبوط بنانے اور قومی خودمختاری و استحکام کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا، تاکہ عراقی عوام کے مطالبات پورے کیے جا سکیں۔
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