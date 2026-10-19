یمن کا سعودی حملوں کا جواب دینے کا اعلان، سعودی عرب کی گہرائی میں اہداف بڑھانے اور غیر ملکی فوجیوں کو انتباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سعودی عرب نے یمن کے صوبہ صعدہ سے متصل سرحدی علاقے جیزان میں یوکرینی اور مصری فوجیوں کی آمد کے بعد یمن کے سرحدی علاقوں پر فضائی، میزائل اور توپ خانے کے حملوں میں شدت پیدا کردی ہے۔ یہ کارروائیاں تعز، باب المندب، جوف اور مأرب کے محاذوں پر ریاض کے حامی گروہوں کو ہونے والی پسپائی اور شکستوں کا ازالہ کرنے کے مقصد سے کی جارہی ہیں۔
لبنان کے اخبار الاخبار کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب گزشتہ کئی روز سے صنعاء اور جیزان کے درمیان ایک بفر زون قائم کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ اس مقصد کے لیے یمن کے سرحدی دیہات کو بھاری توپ خانے اور فضائی حملوں کا نشانہ بنایا جارہا ہے، جن کے نتیجے میں مزید شہریوں کی جانیں جارہی ہیں۔
سعودی عرب یمن کی سرحد پر بفر زون قائم کرنا چاہتا ہے
سعودی عرب اس سے قبل یمنی، سوڈانی اور پاکستانی گروہوں کے ہزاروں اہلکاروں کو سرحدی علاقوں میں تعینات کرچکا ہے۔ اب اس نے ضلع الظاہر، سحار، رازح، شداء، منبہ اور قطابر کے یمنی دیہات پر مسلسل حملے شروع کردیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد دیہات کو خالی کرانا، وہاں کے رہائشیوں کو بے گھر کرنا اور یمن کی سرزمین کے اندر 20 کلومیٹر گہرا بفر زون قائم کرنا ہے، حالانکہ سرحدی معاہدے کے تحت اس کی گہرائی پہلے صرف پانچ کلومیٹر مقرر تھی۔ اس منصوبے کے تحت مقامی باشندوں کو مویشی چرانے، لکڑیاں جمع کرنے اور زراعت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
اس حوالے سے یمنی حکومت کے قریب ایک سیاسی ذریعے نے اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ باب المندب، تعز، مأرب اور جوف کے محاذوں پر سعودی عرب کو ہونے والی شکستوں کا ازالہ سرحدی پٹی پر نہیں کیا جاسکے گا۔
انہوں نے کہا کہ 21 ستمبر 2014ء کے انقلاب کے دوران یمنیوں نے جن مطالبات کا اظہار کیا تھا، وہ آج بھی برقرار ہیں۔ ان مطالبات میں یمن پر سعودی عرب کی سرپرستی اور آمرانہ تسلط کے خاتمے پر زور دیا گیا تھا۔ اسی طرح جیزان، نجران اور عسیر کی سرحدوں کو سعودی عرب کے عزائم اور منصوبوں کے مطابق دوبارہ متعین کرنے کی مخالفت بھی برقرار ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میدی سے لے کر حضرموت کو شرورہ سے ملانے والی صحرائی پٹی تک سرحدی علاقے میں کوئی بفر زون قائم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سعودی عرب کے پاس فوجی جارحیت روکنے، یمن کی معاشی ناکہ بندی ختم کرنے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے، مداخلت بند کرنے اور ہرجانہ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
صعدہ میں ایک گھر پر مہلک حملہ
سعودی جنگی طیاروں نے گزشتہ روز ضلع سحار میں ایک 33 افراد پر مشتمل خاندان کے گھر کو متعدد فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے نتیجے میں زیادہ تر خواتین اور بچوں سمیت 10 افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوگئے۔
اس واقعے کے بعد یمنی مسلح افواج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے سعودی عرب کی سرزمین کی گہرائی میں اہداف کو نشانہ بنایا اور جیزان و نجران میں اپنے اہداف کا دائرہ وسیع کردیا۔
یمنی مسلح افواج نے اپنی دفاعی تیاریوں کے سلسلے میں برطانوی ساختہ ٹائفون جنگی طیارے کو مقامی طور پر تیار کردہ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنانے میں کامیابی کا دعویٰ بھی کیا اور اس کارروائی کی تصاویر جاری کیں۔ ان افواج نے سعودی اپاچی ہیلی کاپٹر کو سرحدی پٹی کے قریب آنے کے دوران مار گرانے کی اطلاع بھی دی۔
ٹائفون جنگی طیارے اور اپاچی ہیلی کاپٹر کے بارے میں متضاد دعوے
یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سریع نے نجران کے مقابل سعودی اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرانے میں یمن کے فضائی دفاع کی کامیابی کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کو سرحدی علاقوں میں دشمنانہ کارروائیاں کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔
ان کے مطابق، ہیلی کاپٹر کو روکنے اور مار گرانے کے لیے موزوں ہتھیار استعمال کیا گیا، جو براہِ راست اس سے ٹکرایا۔ اس کے نتیجے میں سرحدی علاقے کے مقابل اس کا حملہ آور منصوبہ ناکام ہوگیا۔
دوسری جانب سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے ہیلی کاپٹر کے گرنے کی وجہ فنی خرابی قرار دی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حادثہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا، جس کے نتیجے میں دو سعودی پائلٹ ہلاک ہوگئے۔
تاہم، یمنی مسلح افواج نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے اپنے ماتحت جنگی میڈیا مرکز کے ذریعے میزائلوں سے ہیلی کاپٹر کو روکنے اور مار گرانے کی کارروائی کی تصاویر جاری کیں۔ بعض مبصرین کے مطابق، یہ میزائل اپاچی ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں اور حال ہی میں فوجی خدمت میں شامل کیے گئے ہیں۔
رپورٹ میں متعدد وارہیڈز لے جانے والے بھاری بیلسٹک میزائلوں کی آمد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
جیزان میں مصری، یوکرینی اور پاکستانی فوجیوں کی موجودگی
جیزان میں فوجیوں کے اجتماع، فوجی منصوبہ بندی اور مزید غیر ملکی اہلکاروں کی تعیناتی میں اضافے کے بعد یمنی مسلح افواج نے ان کی نقل و حرکت کی انٹیلی جنس نگرانی شروع کردی ہے۔ اس علاقے میں آنے والے تازہ ترین غیر ملکی اہلکاروں میں یوکرینی اور مصری فوجی شامل ہیں۔
یہ پیش رفت یمن کے خلاف ایسے حملوں کی تیاریوں کے تناظر میں سامنے آئی ہے جن میں ’’مکہ اتحاد‘‘ اور دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے۔
اخبار الاخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ایک یمنی فوجی ذریعے نے زور دیا کہ یمن سرحدی علاقوں میں سعودی عرب کی کارروائیوں کا جائزہ اسی اصول کے تحت لے رہا ہے کہ ہر اضافے کا جواب اسی نوعیت کے اضافے سے دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یمنی مسلح افواج پاکستانی فوجیوں کی جانب سے کسی بھی دشمنانہ اقدام کا جواب دیں گی۔ ان کے مطابق، پاکستانی فوجیوں کے سینکڑوں اہلکار جیزان میں موجود ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مصری فوجیوں کی کارروائیوں کا بھی جواب دیا جائے گا۔ ان کے مطابق، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کی جانب سے یمن کے خلاف سعودی فوجی جارحیت کی حمایت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی مصری فوج کے درجنوں افسر اور اہلکار جیزان پہنچ چکے تھے۔
یمن کی وارننگ: ہر اضافے کا جواب دیا جائے گا
یمنی فوجی ذریعے نے مزید بتایا کہ یمنی مسلح افواج یوکرینی فوجی ٹیم کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹیم چند روز قبل یوکرین کے ایک فوجی ٹرانسپورٹ طیارے کے ذریعے جیزان کے ہوائی اڈے پر پہنچی تھی۔
اس ذریعے نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان غیر ملکی فوجیوں کو کسی بھی وقت جائز فوجی اہداف قرار دیا جاسکتا ہے، کیونکہ ان کے بقول وہ دشمنانہ کارروائیاں انجام دینے کے لیے اس علاقے میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جاسکتا ہے جیسا یمن کے اندر اور سرحد کے دوسری جانب تعینات سعودی فوجیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
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