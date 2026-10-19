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مشرقِ وسطیٰ میں سکیورٹی کشیدگی بڑھنے کے خدشے پر امریکی سفارت خانوں کی وارننگ

19 اکتوبر 2026 - 09:52
News ID: 1879915
مشرقِ وسطیٰ میں سکیورٹی کشیدگی بڑھنے کے خدشے پر امریکی سفارت خانوں کی وارننگ

مشرقِ وسطیٰ کے مختلف ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں نے خطے میں تصادم پھیلنے اور امریکی مفادات کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سفارت خانوں نے سکیورٹی انتباہات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی بڑھنے اور موجودہ تنازعے کے دائرے میں وسعت آنے کے امکانات کے باعث امریکی شہری زیادہ محتاط رہیں۔

ان انتباہات میں خبردار کیا گیا ہے کہ خطے کی سکیورٹی صورتِ حال تیزی سے بگڑ سکتی ہے اور موجودہ محاذوں سے آگے بھی پھیل سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پروازیں منسوخ ہونے، مختلف ممالک کی فضائی حدود بند ہونے اور فضائی آمدورفت میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔

رپورٹ کے مطابق، یہ انتباہات سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، اردن، بحرین، عمان، قطر، عراق، لبنان، یمن، ایران اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں۔

ان انتباہات کے ایک اور حصے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران دنیا کے مختلف مقامات پر امریکی مفادات، امریکی کمپنیوں اور امریکہ سے متعلق دیگر مراکز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔

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