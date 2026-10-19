ایرانی فوج کا دشمن کو دوٹوک پیغام: ہم دشمن کے احمقانہ فیصلوں کے منتظر ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، میجر جنرل عبداللہی نے امریکی اور صہیونی دشمن کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اپنے نعروں پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے تو اب تک ایسا کر چکے ہوتے۔ ان کے بقول، ایران کے خلاف گزشتہ جنگوں میں بھی اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے، ایران کو تقسیم کرنے اور اسے تباہ کرنے کے نعرے لگائے گئے تھے، لیکن آج صورتِ حال یہ ہے کہ دشمن خود زوال اور شکست کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ طاقتور ایران پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہے۔
میجر جنرل عبداللہی نے مزید کہا کہ امریکی صدر اب عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور ان میں اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی معاشرہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے باشندے بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مخالف فریق کو سنگین اور بنیادی کمزوریوں کا سامنا ہے۔
ایرانی فوجی کمانڈر نے دشمن کو متنبہ کیا کہ آئندہ کسی غلط اندازے یا حسابی غلطی کے نتیجے میں اسے ماضی کے مقابلے میں مختلف اور کہیں زیادہ سخت ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
انہوں نے ایران کی قیادت، عوام، حکام اور مسلح افواج کے عزم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اس عزم کو بارہا آزما چکا ہے، اور آزمائی ہوئی چیز کو دوبارہ آزمانا غلطی ہے۔
میجر جنرل عبداللہی نے اپنے بیان کے اختتام پر کہا: ’’ہم آپ کے احمقانہ فیصلوں کے منتظر ہیں۔ اگلی گرج کی آواز بہت جلد، زیادہ قریب، زیادہ تباہ کن اور ناقابلِ تعاقب ہوگی۔‘‘
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