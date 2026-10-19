یمن کی نئی وارننگ: سعودی عرب کی فضائی حدود غیر محفوظ، تیل تنصیبات سے دور رہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی مسلح افواج سے وابستہ ایک فوجی ذریعے نے اتوار کے روز خبر رساں ادارے سبا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یمنی فورسز نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات میں کام کرنے والے افراد اور شہریوں کو ان مقامات سے فاصلہ رکھنے کی ہدایت کی ہے۔
فوجی ذریعے نے مزید کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضائی حدود کے سوا سعودی عرب کا آسمان غیر محفوظ ہے۔
اس ذریعے نے سعودی تیل کمپنی آرامکو کے حصص داروں سے بھی اپیل کی کہ وہ ممکنہ نقصان سے بچنے کے لیے دیر ہونے سے پہلے اپنے حصص فروخت کردیں۔
رپورٹ کے مطابق، یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ چند ہفتوں کے دوران یمن کی مسلح افواج کی جانب سے سعودی عرب میں اہداف پر حملوں میں شدت آنے کی اطلاعات ہیں۔
اس سے قبل یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے دعویٰ کیا تھا کہ یمن کے شہروں پر فضائی حملوں کے جواب میں جدہ، ریاض اور نجران میں ہوائی اڈوں اور آرامکو کی تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔
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