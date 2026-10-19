طائب: اگلی جنگ میں ایران کی جوابی کارروائی کی کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حسین طائب نے اتوار، کو اسلامی تبلیغات کی رابطہ کونسل کے زیر اہتمام منعقدہ ’’جہادِ تبیین‘‘ کے آٹھویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے خلاف فوجی تصادم میں داخل ہونے سے قبل دشمن کے اندازوں اور منصوبہ بندی کی وضاحت کی۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیلی حکومت کو یقین تھا کہ ایران کے کمانڈ ڈھانچے، دفاعی تنصیبات اور حکومتی نظام کے اہم ستونوں پر شدید حملے کرکے وہ مختصر وقت میں ایران کو تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔
طائب نے امریکہ اور اسرائیل سے منسوب انٹیلی جنس اندازوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کے ابتدائی منصوبے کے مطابق، رہبرِ انقلاب اور مسلح افواج کے اعلیٰ کمانڈر کو نشانہ بنانے، کمانڈ کے اگلے درجوں پر حملے کرنے اور اہم بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے بعد تین دن کے اندر ملک میں عوامی نظم و نسق کو شدید طور پر متاثر کیا جا سکتا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا تو دشمن نے جنگ کو چھ ہفتوں تک جاری رکھنے کا اندازہ لگایا تھا۔ ان کے خیال میں، اس عرصے کے دوران گولہ بارود اور میزائلوں کے ذخائر میں کمی، اقتصادی مشکلات میں اضافے اور سکیورٹی دباؤ کے باعث ایران کی مزاحمت کمزور ہو جاتی اور اسے مذاکرات میں مخالف فریق کے مطالبات قبول کرنا پڑتے۔
بسیج فورس کے سربراہ نے کہا کہ ایرانی قوم اور مسلح افواج کے استقامت سے دشمن کے ابتدائی اندازے ناکام ہوگئے۔ ان کے مطابق، امریکہ اور اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو بھی سنگین حدود کا سامنا کرنا پڑا۔
طائب نے کہا کہ تھاڈ (THAAD) سمیت دفاعی نظاموں کی صلاحیت میں کمی نے ظاہر کیا کہ مخالف فریق بھی طویل فوجی تصادم برداشت کرنے کے حوالے سے مشکلات سے دوچار ہے۔ ان کے بقول، جھڑپوں کے آخری دنوں میں حالات کی تبدیلی اور ایرانی میزائلوں کے زیادہ تعداد میں اہداف پر لگنے کے واقعات دشمن کے دفاعی نظام کی مؤثریت میں کمی کی علامت تھے۔
انہوں نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بعض یورپی اور علاقائی ممالک نے جنگ بندی کے لیے ثالثی کی کوششیں شروع کیں، تاہم طے پانے والی مفاہمتوں پر عمل درآمد میں بھی مشکلات پیش آئیں۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آمدورفت کا انتظام اختلافات کا ایک اہم موضوع تھا۔
طائب کے مطابق، جب اس اہم سمندری گزرگاہ پر جاری صورت حال کے نتائج واضح ہوئے اور اس کے انتظام میں ایران کی پوزیشن مضبوط ہوئی تو مخالف فریق نے جنگی جہازوں کو تیزی سے گزارنے، فضائی حفاظتی دستے فراہم کرنے اور بعد ازاں تصادم کو زمینی کارروائیوں تک پھیلانے کے ذریعے صورت حال تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں دشمن کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔
حسین طائب نے واشنگٹن اور تل ابیب کی جانب سے ایران کے خلاف حکمت عملی میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ براہِ راست جنگ میں ناکامی کے بعد دشمن اب نیابتی جنگ، علاقائی اور بین الاقوامی اتحادوں، اقتصادی دباؤ اور بدامنی پیدا کرنے کے طریقوں کو زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ایرانی معاشرے کے لیے مزاحمت کی قیمت بڑھائی جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ تصادم کو فریقین کی برداشت اور استقامت کے درمیان مقابلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق، آبنائے ہرمز اپنی تزویراتی اور سکیورٹی اہمیت کے علاوہ عالمی معیشت پر بھی اثرانداز ہوتی ہے اور دباؤ کے توازن کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔
بسیج فورس کے سربراہ نے امریکہ کی جانب سے خطے میں فوجی کارروائی سے پہلے کی گئی منصوبہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام اس خیال کے ساتھ خطے میں داخل ہوئے تھے کہ ایران کے پاس مؤثر بحری اور فضائی صلاحیت موجود نہیں اور امریکی جنگی جہازوں کی تعیناتی تہران کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تاہم، ان کے بقول، اب امریکی فوجیوں پر طویل تصادم کے نفسیاتی اثرات کے آثار بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔
انہوں نے امریکی فوجی اڈوں اور جنگی جہازوں پر ماہرینِ نفسیات کی بڑھتی ہوئی موجودگی سے متعلق رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اسے جاری جنگ کے باعث امریکی فوجیوں پر پڑنے والے ذہنی دباؤ کی علامت قرار دیا۔
طائب نے امریکہ کی سابقہ جنگوں کے اخراجات اور ان کے نتائج کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے 2001 میں شروع ہونے والی جنگ پر تقریباً آٹھ ٹریلین ڈالر خرچ کیے اور اپنی فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ خطے میں تعینات رکھا، لیکن بالآخر 2025 میں اسے افغانستان سے نکلنا پڑا۔ ان کے مطابق، اس انخلا کے ساتھ بھاری جانی اور مالی نقصانات بھی وابستہ تھے۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ نے افغانستان اور عراق کی جنگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 500 سے زیادہ طیاروں اور روزانہ بڑے پیمانے پر بمباری کے ذریعے فضائی اور بحری برتری کی مدد سے اسلامی جمہوریہ ایران کو پسپائی پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکا۔
طائب نے مزید کہا کہ جنگ کے اثرات صرف میدانِ جنگ تک محدود نہیں رہے بلکہ مسلسل تصادم نے امریکی حکومت کے لیے سیاسی اور سماجی اخراجات بھی پیدا کیے ہیں۔
انہوں نے امریکہ میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور امریکی فوجیوں کو جنگ میں بھیجنے کے فیصلے پر اٹھنے والے سوالات کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق، امریکہ کے 70 فیصد سے زیادہ شہری اس جنگ کو بے فائدہ اور غیر ضروری سمجھتے ہیں۔
بسیج فورس کے سربراہ نے کہا کہ ایران پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے نتائج امریکہ اور دوسرے ممالک کی معیشتوں پر بھی مرتب ہوئے ہیں۔
ان کے مطابق، امریکہ میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، نقل و حمل کے اخراجات بڑھنے اور عوام پر معاشی دباؤ میں شدت آنے جیسے اثرات سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب، یورپی ممالک بھی موسمِ سرما کی آمد کے قریب جاری کشیدگی کے ممکنہ افراطِ زر اور اقتصادی اثرات کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔
طائب نے ایک بار پھر ایران کے غیر متوقع ردعمل کو امریکہ کی براہِ راست فوجی کارروائی کے خلاف ایک اہم بازدار عامل قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی انٹیلی جنس جائزے بھی مستقبل میں ممکنہ تصادم کے دوران ایران کے ردعمل کی نوعیت اور وسعت کا اندازہ لگانے میں دشواری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کے بقول، اسی وجہ سے کسی بھی نئی کارروائی کے اخراجات اور نتائج کا حساب امریکی فیصلہ سازوں کے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔
حسین طائب نے کہا کہ سیاسی اور انتخابی کیلنڈر واشنگٹن اور تل ابیب کے فیصلوں پر اثرانداز ہوتے ہیں اور دشمن کی سیاسی برداشت کو بھی وقت کی حدود کا سامنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے آئندہ انتخابات اور نیتن یاہو کی جانب سے اپنی سیاسی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوششیں ان عوامل میں شامل ہیں جو ایران کے بارے میں اسرائیلی حکومت کے مؤقف اور تصادم کو مزید پھیلانے کی کوششوں پر اثر ڈال سکتے ہیں۔
ان کے مطابق، امریکہ میں بھی کانگریس کے وسط مدتی انتخابات قریب آنے کے باعث صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے لیے سیاسی مفادات اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ طائب نے دعویٰ کیا کہ مغربی ایشیا میں کوئی علامتی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش، سکیورٹی اور اقتصادی دباؤ میں اضافہ اور ایران کے اندرونی اختلافات کو ہوا دینا مخالف فریق کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔
بسیج فورس کے سربراہ نے ایران میں بدامنی پیدا کرنے اور تعلیمی سرگرمیوں کو معمول کے مطابق جاری رہنے سے روکنے کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دباؤ اور ملک کے حالات کو غیر مستحکم کرنے کے اقدامات کے باوجود عوام کی میدانوں اور عوامی مشقوں میں موجودگی، نیز اسکولوں اور جامعات کی سرگرمیوں کی بحالی، ایرانی معاشرے کی استقامت اور معمولاتِ زندگی کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔
حسین طائب نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ اور عوام کی پُرجوش شرکت کو ملک میں معمول کی زندگی متاثر کرنے کی کوششوں کی ناکامی کی علامت قرار دیا۔
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