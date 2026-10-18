شیئرہولڈرز کو یمن کا انتباہ؛ حصص فروخت کرو، / آرامکو کی تنصیبات پر بڑے حملوں کا امکان 

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ یمن کے ایک فوجی ذریعے نے آج اتوار کو سعودی عرب کے ملازمین، کارکنوں اور شہریوں کو ملک کی تیل تنصیبات کے قریب جانے سے خبردار کیا۔
اس ذریعے نے کہا کہ "مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فضائی حدود کے سوا"، سعودی عرب کی فضائی حدود غیر محفوظ ہیں اور یمن کی مسلح افواج نے یہ اعلان کرکے سعودی اور بیرونی ایئرلائنز کمپنیوں پر حجت تمام کر رہی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی تنبیہ کی: ہم آرامکو کمپنی کے حصہ داروں (یا شیئرہولڈرز) کو مشورہ دیتے ہیں کہ دیر ہونے سے پہلے ہی اپنے حصص فروخت کریں۔
سعودی عرب کے مشرق میں واقع الظہران میں واقع آرامکو کا مرکزی دفتر گذشتہ منگل کو انصار اللہ اور یمنی افواج کے میزائل حملوں میں بری طرح متاثر ہوا اور آگ اس عمارت کی کئی منزلوں تک پھیل گئی۔
روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق، ایک بیلسٹک میزائل الظہران میں آرامکو کے مرکزی دفتر کے کمپلیکس پر لگا اور اس کمپلیکس کے ایک دفتری ٹاور کی تین بالائی منزلیں متاثر ہوئیں۔
الظہران کمپلیکس صرف ایک دفتری ٹاور نہیں ہے، بلکہ آرامکو کمپنی کے مرکزی آپریشنز کا مرکز سمجھا جاتا ہے؛ ایک دھڑکتا ہوا دل جو خشکی اور سمندری تیل کے پلیٹ فارمز، ملک گیر پائپ لائنوں، ریفائنریوں اور تیل کی برآمدی ٹرمینلز کے وسیع نیٹ ورک کی نگرانی کرتا ہے۔
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