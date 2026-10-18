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ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے پر زور

18 اکتوبر 2026 - 16:44
News ID: 1879731
ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے پر زور

پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اتوار کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورت حال اور بغداد میں جاری اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس پر تبادلۂ خیال کیا اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک مختصر بیان میں اعلان کیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے اتوار کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے گفتگو کی۔

گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورت حال اور بغداد میں جاری اسلامی تعاون تنظیم (او آئی سی) کے وزرائے خارجہ کے اجلاس پر تبادلۂ خیال کیا۔

پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری کا سلسلہ جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔

دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ وہ ایک دوسرے سے قریبی رابطے برقرار رکھیں گے۔

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