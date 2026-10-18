ڈنمارک میں مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندوں کے نفرت انگیز بیانیے پر احتجاج

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں نسل پرستی کے خلاف کام کرنے والی تنظیموں اور شہری حقوق کے کارکنوں نے ہفتے کے روز انتہا پسند دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کی پالیسی کے حق میں نکالے گئے مظاہرے کے خلاف احتجاجی اجتماع کیا۔
اس اجتماع کا مرکزی نعرہ ’’تارکین وطن کو دوبارہ ملک بدر کرنے کی پالیسی نامنظور‘‘ تھا۔ منتظمین نے کہا کہ انتہا پسند دائیں بازو کے گروہوں کی جانب سے اپنے نعروں کو ’’نازی ازم اور اسلام پسندی کے خلاف جدوجہد‘‘ جیسے عنوانات دینے سے ان کے نظریاتی اور اسلام مخالف عزائم چھپ نہیں سکتے۔
نسل پرستی اور امتیازی سلوک کے خلاف مشترکہ اقدام کی رکن لینی یونکر نے انتہا پسند دائیں بازو کے گروہوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ گروہ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ڈنمارک کے پرچموں کی تصاویر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’ڈنمارک کے متعدد پرچم ان نفرتوں کو نہیں چھپا سکتے جو ان گروہوں کے حامی، بالخصوص سوشل میڈیا پر، مسلمانوں کے خلاف ظاہر کرتے ہیں۔‘‘
یونکر نے معاشی مسائل اور عوامی فلاح و بہبود میں کمی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرانے کی بھی مخالفت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور فلاحی خدمات کی کمزوری ان سیاست دانوں اور آجروں کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو اجرتوں اور کام کے حالات پر دباؤ ڈالتے ہیں۔
یہ احتجاج ہفتے کے روز دوپہر ایک بجے کوپن ہیگن کے علاقے ویسٹربرو میں واقع ہالم ٹورویٹ چوک سے شروع ہوا۔ اس موقع پر کوپن ہیگن کی مزدور یونین 3F کے سربراہ جان اکبیریرگ اور تنظیم مینو ڈنمارک کی سیکریٹری جنرل ساما بن حدّو سمیت متعدد افراد نے خطاب کیا۔
منتظمین نے کہا کہ اس احتجاج کا مقصد تارکین وطن کے خلاف پالیسیوں کو معمول کا حصہ بنانے کی کوششوں کی مخالفت کرنا اور تمام شہریوں کے تحفظ اور حقوق کا دفاع کرنا ہے۔
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