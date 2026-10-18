معاشی بحران کے خلاف یورپ میں احتجاجی مظاہرے شدت اختیار کر گئے، مزید ممالک تک پھیلنے کا خدشہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یورپ میں اخراجاتِ زندگی میں اضافے، قوتِ خرید میں کمی اور رہائش کے حصول میں مشکلات کے باعث فرانس، اٹلی، بیلجیم اور پرتگال میں بڑی تعداد میں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس میں ان مظاہروں کے دوران شدید جھڑپیں، دکانوں میں لوٹ مار اور بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے واقعات پیش آئے، جبکہ اٹلی میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا۔
الجزیرہ کے مطابق، ان مظاہروں کا بنیادی سبب روزمرہ زندگی کے اخراجات میں اضافہ اور گھرانوں پر بڑھتا ہوا معاشی دباؤ ہے۔ یورپی حکومتوں کو درپیش مشکلات کے درمیان ان احتجاجی مظاہروں نے ایک بار پھر معاشی مسائل اور سماجی بے اطمینانی کو یورپی یونین کی سیاسی بحث کا اہم موضوع بنا دیا ہے۔
اگرچہ ان ممالک میں ہونے والے مظاہرے کسی ایک متحد تحریک کا حصہ نہیں تھے، تاہم مہنگائی، کم اجرت، رہائش کی قلت اور معاشی مستقبل کے بارے میں خدشات جیسے مسائل پر مظاہرین کے مطالبات ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ فرانس میں یہ احتجاج حالیہ کئی دہائیوں کے بڑے عوامی مظاہروں میں شامل ہو گئے، جبکہ دیگر ممالک میں بھی سماجی کشیدگی میں اضافے کے آثار نمایاں ہوئے۔
فرانس؛ بڑے پیمانے پر احتجاج، 1200 افراد گرفتار، سرکاری عمارتوں کو نقصان
فرانس ہفتے کے روز ہونے والی بدامنی کا مرکزی مقام رہا۔ فرانسیسی وزارتِ داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق، مظاہروں میں 5 لاکھ 50 ہزار سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائیاں کیں۔ یہ مظاہرے کئی ہفتوں سے جاری طلبہ احتجاج کے بعد ہوئے، جن میں غصے کی شدت بڑھنے کے ساتھ بعض مقامات پر جھڑپیں، دکانوں میں لوٹ مار اور آتش زدگی کے واقعات پیش آئے۔
فرانسیسی خبر رساں ادارے کے مطابق، پیرس، مارسی، نیس، نانت، بوردو، لیموژ، لیل، تولوز اور اسٹراسبرگ سمیت متعدد شہروں میں درجنوں دکانیں لوٹ لی گئیں۔ سرکاری عمارتوں اور پولیس کی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ سکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔
فرانس کے وزیراعظم سباستین لیکورنو نے بتایا کہ بدامنی کے دوران 1200 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ پولیس کے 150 اہلکار زخمی ہوئے۔ وسطی پیرس میں تعینات اہلکاروں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں نقصانات اور ممکنہ جانی نقصان کی صورت حال اس سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی تھی۔
پیرس کے میئر ایمانوئل گریگوئر نے بھی نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت کی پوری پوری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں۔ شہر لیموژ میں نقاب پوش مظاہرین کی کارروائی سے لگنے والی آگ نے تاریخی بلدیہ کی عمارت کے بیشتر حصے کو تباہ کر دیا۔ یہ عمارت 140 سال سے زیادہ پرانی تھی۔
مارسی اور لیل میں بھی بلدیاتی عمارتوں پر حملے کیے گئے اور انہیں نقصان پہنچایا گیا، جبکہ شہر لیون کے سیاحتی دفتر کو آگ لگا دی گئی۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور انہیں سزا دی جائے گی۔
اٹلی؛ کم عمر مظاہرین بھی گرفتار، ملونی کا بیان: احتجاج حق ہے، شہروں کو آگ لگانا نہیں
مقام: میلان، اٹلی
اٹلی میں جنگوں اور اخراجاتِ زندگی میں اضافے کے خلاف ہونے والے مظاہرے بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں تبدیل ہو گئے۔ شہر میلان میں نقاب پوش مظاہرین نے پتھر اور دیگر اشیا پولیس کی جانب پھینکیں، جبکہ کیفے کے میزوں سے بنائی گئی رکاوٹوں کو آگ لگا دی۔
پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھیاں استعمال کیں۔ جھڑپوں کے دوران شہر کے مرکزی دومو اسکوائر اور ایک پُرتعیش تجارتی مرکز کو خالی کرا لیا گیا۔ عام حالات میں ان مقامات پر خریداروں اور سیاحوں کا خاصا رش رہتا ہے۔
اطالوی خبر رساں ادارے لاپریس کے مطابق، کم از کم دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ تقریباً 50 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں بڑی تعداد کم عمر افراد کی تھی۔ شہر بولونیا میں بھی پولیس نے مظاہروں کے دوران بعض مظاہرین اور سکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع دی۔
اٹلی کی وزیراعظم جورجیا ملونی نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، لیکن شہروں کو آگ لگانا اس حق میں شامل نہیں۔ انہوں نے ان افراد کو تشدد کا ذمہ دار قرار دیا جو ان کے بقول احتجاج کو بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
میلان کے میئر جوزیپے سالا نے بھی کہا کہ مظاہرین کے مطالبات اور احتجاج کی وجوہات کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پولیس اہلکاروں پر تشدد اور شہر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانے کا کوئی جواز نہیں۔
بیلجیم بھی احتجاج کی لپیٹ میں؛ معاشی دباؤ اور مستقبل کے بارے میں خدشات
بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ یہ مظاہرے جامعات کی فیسوں میں اضافے کے خلاف کئی ہفتوں سے جاری طلبہ احتجاج کے تسلسل میں منعقد کیے گئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کی تیز دھار استعمال کرنے والی گاڑیاں چلائیں۔
پولیس حکام کے مطابق، بعض مظاہرین نے اہلکاروں پر اشیا پھینکیں اور مختلف مقامات پر آگ لگائی۔ برسلز کے مشرق میں واقع شہر لیژ میں بھی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی تیز دھار استعمال کی۔
ملک میں احتجاج کے پھیلاؤ کے باوجود پولیس نے لیژ میں مظاہروں میں شریک افراد کی تعداد کے بارے میں کوئی واضح اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ بیلجیم میں طلبہ کے احتجاج ایسے وقت میں جاری ہیں جب تعلیمی اخراجات میں اضافہ، معاشی دباؤ اور نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں خدشات سماجی بے اطمینانی کے اہم اسباب بن چکے ہیں۔
پرتگال؛ رہائش اور کرایوں کے بحران نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا
پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں دسیوں ہزار افراد نے اخراجاتِ زندگی میں اضافے، کم اجرتوں اور رہائش کے حصول میں مشکلات کے خلاف مارچ کیا۔ مکانوں کی قیمتوں اور کرایوں میں اضافہ، بالخصوص بڑے شہروں میں، مظاہرین کے اہم مطالبات میں شامل تھا۔
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، پرتگال میں 2017 سے اب تک مکانوں کی قیمتیں دو گنا سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، جبکہ نئے کرایہ ناموں کے تحت کرایوں میں بھی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہوا ہے۔ اس صورت حال نے معاشرے کے مختلف طبقات، خصوصاً کم آمدنی والے افراد کے لیے رہائش کا حصول مزید مشکل بنا دیا ہے۔
مظاہرین نے لزبن کے مرکزی علاقے روسیو اسکوائر میں تقریباً 40 خیمے نصب کیے تاکہ رہائش کی قلت، کرایوں میں اضافے اور کم اجرتوں کے خلاف احتجاج کیا جا سکے۔ ان کے بنیادی مطالبات میں تنخواہوں اور پنشنوں میں اضافہ، مکانوں کی بڑھتی قیمتوں اور ایندھن کی مہنگائی کے خلاف اقدامات شامل تھے۔
پرتگال کے وزیر برائے پارلیمانی امور کارلوس آبرو اموریم نے جمعے کے روز کہا تھا کہ حکومت سڑکوں پر بلند ہونے والی آوازوں کے دباؤ میں پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے برعکس مظاہرین کا مؤقف تھا کہ سیاسی رہنما عوام کے حقیقی مسائل سے دور ہو چکے ہیں اور انہیں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا مناسب ادراک نہیں۔
احتجاج صرف چار ممالک تک محدود نہیں رہے گا
پیرس کے ایچ ای سی بزنس اسکول میں یورپی یونین کے قانون اور پالیسی سازی کے پروفیسر البرٹو آلمانو نے الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دیگر ممالک میں احتجاج فرانس جتنا وسیع نہیں تھا، تاہم یہ یورپ میں سماجی بے اطمینانی کے پھیلاؤ کی علامت ہو سکتا ہے۔
انہوں نے فرانس کو احتجاجی لہر کا مرکزی مقام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے دیگر ممالک تک پھیلنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق، ہفتے کے روز ہونے والے مظاہرے اس نوعیت کے آخری احتجاج ثابت ہونے کا امکان نہیں رکھتے، بلکہ یورپی ممالک میں کشیدگی کے نئے مراکز بھی سامنے آ سکتے ہیں۔
آلمانو نے مزید کہا کہ یونان، جرمنی اور آسٹریا میں بھی احتجاجی لہر کے ابتدائی آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ توقع ہے کہ آنے والے ہفتے میں ان ممالک میں احتجاجی سرگرمیاں مزید بڑھیں گی۔
تاہم انہوں نے واضح کیا کہ یہ مظاہرے کسی ایک متحد اور مربوط تحریک کا حصہ نہیں، بلکہ الگ الگ احتجاجی اجتماعات ہیں جن کے بعض مطالبات مشترک ہیں۔ ان میں تعلیمی بجٹ کی کمی، اخراجاتِ زندگی میں اضافہ اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد روزگار کے مستقبل کے بارے میں طلبہ کے خدشات شامل ہیں۔
اہم انتخابات سے پہلے یورپی حکومتوں پر دباؤ بڑھ گیا
یہ بدامنی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آئندہ 12 ماہ کے دوران یورپ میں قومی سطح کے کئی اہم انتخابات متوقع ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، اس عرصے میں اسپین، فرانس، اٹلی اور پولینڈ سمیت متعدد ممالک میں انتخابات ہوں گے۔ اس صورت حال میں عوام کے معاشی مسائل اور احتجاج سیاسی مقابلے کا اہم موضوع بن سکتے ہیں۔
آلمانو کے مطابق، یہ احتجاجی مظاہرے اور عوامی تحریکیں سیاسی مباحث کا مرکزی حصہ بن جائیں گی۔ اخراجاتِ زندگی میں اضافہ، رہائش کا حصول مشکل ہونا، اجرتوں پر دباؤ اور معاشی مستقبل کے بارے میں خدشات ایسے مسائل ہیں جن کا یورپی حکومتوں کو سامنا ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے حکومتیں کیا اقدامات کرتی ہیں، اس کا ان ممالک کے سیاسی ماحول پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔
مجموعی طور پر 17 اکتوبر کو فرانس، اٹلی، بیلجیم اور پرتگال میں ہونے والے مظاہرے، مقامی مطالبات اور شدت میں فرق کے باوجود، یورپی معاشرے کے مختلف طبقات میں پائی جانے والی مشترکہ معاشی بے اطمینانی کی عکاسی کرتے ہیں۔ فرانس اور اٹلی میں سڑکوں پر جھڑپوں اور سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچانے سے لے کر بیلجیم میں تعلیمی اخراجات اور پرتگال میں رہائش کے بحران کے خلاف احتجاج تک، معاشی دباؤ سماجی بے چینی کا اہم سبب بن چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق، اس احتجاجی لہر کے دیگر یورپی ممالک تک پھیلنے کا امکان بھی موجود ہے۔
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