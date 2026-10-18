نئی جارحیت سے نمٹنے کے لئے زیادہ تباہ کن منصوبہ تیار کر لیا ہے، جنرل رضایی

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری، میجر جنرل محسن رضایی نے سوشل نیٹ ورک X پر امریکی اور صہیونی حکام کی حالیہ دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا:
- ان دنوں امریکی اور صہیہونی حکام کی ہرزہ سرائیاں اور بار بار دھمکیاں میدانی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔
- ایران کی مسلح افواج نے نئی جارحیت سے نمٹنے کے لئے 12 اور 40 روزہ جنگوں سے بھی زیادہ تباہ کن منصوبہ تیار کر لیا ہے۔
- ایران کا نیا آپریشنل منصوبہ ان قواعد کے تحت نہیں چلے گا جن سے وہ واقف ہیں۔
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