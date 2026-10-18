آبنائے ہرمز کے مذاکرات میں امریکہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے

تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، ماجد الانصاری نے خطے میں فوجی سرگرمیوں اور سلامتی سے متعلق خدشات پر ردعمل دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ قطر میں واقع العدید ایئربیس کو کبھی بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کارروائی یا حملے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ خلیجی ممالک سفارت کاری کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم وہ اپنے مفادات کے دفاع کے لیے مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔
قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے آبنائے ہرمز کی سلامتی سے متعلق ایران کی تجویز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے ثالثوں کے ذریعے آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق اپنی تجویز امریکی فریق تک پہنچائی تھی، لیکن واشنگٹن کی جانب سے جوہری معاملے اور اس سے آگے کے مطالبات کو مذاکرات میں شامل کرنے پر اصرار کے باعث اس تجویز کو مشکلات اور تعطل کا سامنا کرنا پڑا۔
الانصاری نے مزید کہا کہ علاقائی بحرانوں کے حل کے لیے کسی بھی اقدام کی بنیاد علاقائی اتفاقِ رائے ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق، موجودہ حالات میں قطر کی توجہ سفارت کاری کو آگے بڑھانے کے لیے تکنیکی رکاوٹیں دور کرنے اور زمینی صورتحال سے متعلق عوامل کو سنبھالنے پر مرکوز ہے۔
ماجد الانصاری نے ایران کے منجمد اثاثوں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی کے لیے قائم مالیاتی چینل کے تحت ایران کے 6 ارب ڈالر قطر میں رکھے گئے ہیں۔
ان کے مطابق، یہ رقم مذاکرات کے دوران اعتماد سازی اور متعلقہ فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد پیدا کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔
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