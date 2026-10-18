  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. مغربی ایشیا

یمن کی فوج نے حجہ کی فضائی حدود میں سعودی جاسوس ڈرون مار گرایا

18 اکتوبر 2026 - 09:39
News ID: 1879462
یمن کی فوج نے حجہ کی فضائی حدود میں سعودی جاسوس ڈرون مار گرایا

یمن کی مسلح افواج نے سعودی عرب سے وابستہ کاریال قسم کا ایک مسلح جاسوس ڈرون صوبہ حجہ کی فضائی حدود میں مار گرانے کا اعلان کیا ہے۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے بتایا کہ یمنی فضائی دفاع نے سعودی عرب سے وابستہ جاسوس ڈرون کو صوبہ حجہ کی فضا میں مبینہ دشمنانہ سرگرمیوں کے دوران مناسب ہتھیار سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔

یحییٰ سریع نے مزید کہا کہ حالیہ کشیدگی میں اضافے کے بعد یمنی فضائی دفاع کی جانب سے اس نوعیت کا یہ چوتھا ڈرون مار گرایا گیا ہے۔

یمنی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق، یمن کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد سے تباہ کیے گئے اس ماڈل کے ڈرونز کی مجموعی تعداد سات ہو چکی ہے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha