صنعاء کی السیسی کو وارننگ: سعودی عرب کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے سے گریز کریں

تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق، یمن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر یحییٰ علی الراعی نے مصری صدر کو خبردار کیا کہ سعودی حکومت کی جانب سے یمن کے خلاف جاری جنگ میں کسی بھی طرح کی شمولیت کے سنگین نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔
الراعی نے کہا کہ وہ کسی بھی ایسے اقدام پر تشویش کے ساتھ نظر رکھے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں مصر ایسی فوجی سرگرمیوں میں شامل ہو جائے جو یمن میں سعودی حکومت کی پالیسیوں کے مفاد میں ہوں۔
انہوں نے واضح کیا کہ یمن پر حملے اور اس کی ناکہ بندی کا آغاز سعودی حکومت نے کیا تھا، اور یہ صورتحال بارہ سال سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ ان کے مطابق، سعودی حکومت نے یمن کے لیے طے شدہ روڈ میپ پر عمل درآمد سے بھی گریز کیا ہے۔
یمنی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ وہ تاریخی اور عرب ملک مصر کو ایسی جنگ میں دھکیلنے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں جو مصر کے مقام اور وقار کے شایانِ شان نہیں۔
الراعی نے مزید کہا کہ انہیں امید ہے کہ قاہرہ ایک جرات مندانہ مؤقف اختیار کرے گا اور سعودی عرب کے دباؤ میں آکر یمن کے خلاف جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا۔
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