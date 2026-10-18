ایرانی فوج ہر خطرے کا جواب دینے کے لیے انگلی ٹریگر پر رکھے تیار ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، بریگیڈیئر جنرل علیرضا شیخ نے ایران کے خلاف جنگ میں دشمن کی جانب سے تمام بموں کی ماں استعمال کرنے کی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی اصل طاقت اس کی عوام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم دشمن کی حد سے بڑھی ہوئی خواہشات کا جواب دے گی، اس لیے اس حوالے سے کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں۔
فوج کے نائب سربراہ نے مزید کہا کہ اس قسم کے بیانات دشمن کے ان پروپیگنڈا ہتھکنڈوں کا حصہ ہیں جن کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا اور ایرانی قوم کو اپنے مؤقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے۔ تاہم، ان کے بقول، ایرانی عوام پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم دشمن کے اندازوں اور حکمتِ عملی پر توقعات سے بڑھ کر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق، عوام معمول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ملک کی ترقی کا عمل بھی جاری ہے۔
بریگیڈیئر جنرل شیخ نے زور دیا کہ دشمن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا سامنا ایک متحد اور مضبوط قوم سے ہے، جس کے خلاف وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کرسکتا۔ انہوں نے کہا: ’’تمدن بم سے تباہ نہیں ہوتا۔‘‘
ایرانی فوج کے نائب سربراہ نے ایران کی تہذیب کی تاریخی گہرائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کی تہذیب طویل تاریخ میں جڑی ہوئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ عالمی تاریخ کے صرف ایک حصے پر محیط ہے۔
انہوں نے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کی تیاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سب سے اہم بات فوج اور دیگر مسلح اداروں کی بروقت جواب دینے کی صلاحیت ہے۔ ان کے مطابق، اس سلسلے میں ضروری تیاریاں مکمل کرلی گئی ہیں اور ایرانی فوج آج ہر خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
بریگیڈیئر جنرل علیرضا شیخ نے رمضان جنگ کے بعد ایرانی فوج کے سازوسامان کو جدید بنانے کے حوالے سے بھی کہا کہ شکر ہے، فوجی آلات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کردیا گیا ہے اور خطرات کی نوعیت کے مطابق جواب دینے کے لیے ضروری تیاری موجود ہے۔
آپ کا تبصرہ