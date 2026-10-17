ٹرمپ: سعودی عرب آخرکار یمن کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مدد قبول کر لے گا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں سعودی عرب کو صیہونی حکومت سے مدد لینے پر آمادہ کرنے کی امریکی کوششوں کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو یمن کے خلاف جارحانہ جنگ میں مدد دینے کی اسرائیل کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔
انہوں نے اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ صیہونی حکومت سعودی عرب کے لیے ایک مفید فریق ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ تل ابیب اور ریاض کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا معاہدہ اب بھی زیرِ غور ہے اور اس پر عمل درآمد کا امکان ’’پہلے کے مقابلے میں کسی بھی وقت سے زیادہ قریب‘‘ ہے۔
ٹرمپ کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ اور صیہونی حکومت عرب ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے عمل کو وسعت دینے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو علاقائی سلامتی کے معاملات اور اتحادوں سے جوڑنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اسی دوران، یمن کے خلاف جنگ میں صیہونی حکومت کو شریک کرنے کی دعوت نے علاقائی سلامتی پر اس کے ممکنہ اثرات اور خطے کے ممالک کے باہمی تعلقات کے مستقبل کے حوالے سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔
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