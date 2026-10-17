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عمان کے مفتی کی آذربائیجان کے اسکولوں میں حجاب پر پابندیوں پر تنقید

17 اکتوبر 2026 - 17:52
News ID: 1879273
عمان کے مفتی کی آذربائیجان کے اسکولوں میں حجاب پر پابندیوں پر تنقید

سلطنتِ عمان کے مفتی شیخ احمد بن حمد الخلیلی نے آذربائیجان کے اسکولوں میں حجاب پر عائد پابندیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی کے منافی قرار دیا اور حکام سے فیصلے پر نظرثانی کا مطالبہ کیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سلطنتِ عمان کے مفتی شیخ احمد بن حمد الخلیلی نے آذربائیجان کے اسکولوں میں حجاب پر عائد پابندیوں پر تنقید کرتے ہوئے اس ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان پابندیوں کی مخالفت میں متحدہ مؤقف اختیار کریں۔

انہوں نے آذربائیجان کے اسکولوں میں حجاب کے حوالے سے عائد پابندیوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام دینی عقائد پر عمل کرنے کی آزادی کے منافی ہے۔ ان کے مطابق، توقع کی جاتی ہے کہ ایسے ملک میں اس آزادی کی ضمانت دی جائے گی جہاں آبادی کی اکثریت مسلمان ہے۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب آذربائیجان کے اسکولوں میں لباس سے متعلق قواعد کو احتجاج کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، ان قواعد کے نتیجے میں حجاب پہننے والی بعض طالبات کو اسکولوں میں داخل ہونے سے بھی روکا گیا ہے۔

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