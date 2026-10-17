یمن: ذمار میں سعودی حملے کے نتیجے میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد 20 ہوگئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کے خبر رساں ادارے المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ صوبہ ذمار میں شہریوں کے گھروں پر سعودی عرب کے کلسٹر بموں سے کیے گئے فضائی حملے کے نتیجے میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہوگئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق، سعودی طیاروں نے صوبہ ذمار کے ضلع ضوران انس کے علاقے قاع الحقل میں واقع العر اور برزاء نامی دیہات کے رہائشی مکانات کو کلسٹر بموں سے نشانہ بنایا۔
ذمار میں المسیرہ کے نامہ نگار نے بتایا کہ حملے کے ابتدائی مرحلے میں دو افراد شہید اور 12 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں پانچ بچے اور تین خواتین شامل تھیں۔ حملے میں زخمی ہونے والی ایک خاتون کا حمل بھی ضائع ہوگیا۔
نامہ نگار نے بعد میں بتایا کہ شہداء کی تعداد بڑھ کر تین ہوگئی ہے، جن میں تینوں بچے شامل ہیں، جبکہ 17 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سات بچے اور تین خواتین شامل ہیں۔ اس طرح شہداء اور زخمیوں کی مجموعی تعداد 20 ہوگئی ہے۔
المسیرہ کے نامہ نگار کے مطابق، کلسٹر بموں سے تین رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا، جبکہ ایک زرعی فارم میں نصب شمسی توانائی کا نظام بھی تباہ ہوگیا۔ اس کے علاوہ متعدد مویشی ہلاک یا زخمی ہوئے۔
المسیرہ نے اس حملے کو یمنی شہریوں کے خلاف سعودی عرب کی فوجی کارروائیوں میں مسلسل شدت کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ہتھیاروں کا استعمال یمنی عوام کو ان کے خودمختاری کے مؤقف اور اپنے حقوق کے مطالبے سے پیچھے ہٹانے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔
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