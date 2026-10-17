میجر جنرل وحیدی: ایرانی نوجوان ہر میدان میں اپنے وطن کی عزت کا دفاع کرتا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، میجر جنرل احمد وحیدی نے انڈر 23 عالمی گریکو رومن کشتی چیمپئن شپ میں ایرانی قومی ٹیم کی شاندار کامیابی پر مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی سرزمین پر ایرانی پہلوانوں کی فتح اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ ایران ایسے باصلاحیت اور باہمت نوجوانوں کی سرزمین ہے جو ہر میدان میں اپنے ملک کا نام سربلند کرتے ہیں۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ایرانی قومی ٹیم نے تین طلائی تمغے، دو کانسی کے تمغے اور مجموعی طور پر 119 پوائنٹس حاصل کرکے شاندار کامیابی اپنے نام کی۔ ان کے مطابق، یہ کامیابی ایسے ملک میں حاصل ہوئی جہاں ایران کے مخالفین ہمیشہ اسلامی جمہوریہ کے نام اور پرچم کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔
وحیدی نے کہا کہ ایرانی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں اور شاندار کارکردگی کے ذریعے امریکہ میں عالمی چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا اور میزبان ملک میں متعدد مرتبہ اسلامی جمہوریہ ایران کا قومی ترانہ بجانے اور ایرانی پرچم کو لہرانے کا موقع فراہم کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ دشمن کی امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے حالات میں ایرانی پہلوانوں کی یہ کامیابی قومی فخر اور حوصلے کی علامت ہے۔ ان کے بقول، ایرانی نوجوان جنگ ہو یا کھیل کا میدان، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اپنی صلاحیتوں پر ایمان کے ساتھ اپنے وطن کے نام، پرچم اور عزت کا دفاع کرتا ہے۔
سپاہِ پاسداران کے کمانڈر انچیف نے اس کامیابی کو سائنسی بنیادوں پر انتظام، مؤثر منصوبہ بندی، کوچز اور تکنیکی عملے کی محنت، نیز نوجوان کھلاڑیوں کے عزم اور غیرت کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی پہلوانوں نے اپنی کارکردگی سے ثابت کیا کہ محنت، عزت اور مضبوط ارادے کے ذریعے ایران کا نام دنیا میں روشن رکھا جاسکتا ہے۔
میجر جنرل وحیدی نے اس تاریخی اور قابلِ فخر کامیابی پر ایرانی قوم، کامیاب پہلوانوں، کوچز، تکنیکی عملے، کشتی کے شعبے سے وابستہ خاندانوں اور فیڈریشن کے ذمہ داران کو مبارک باد پیش کی۔ انہوں نے دعا کی کہ ایرانی نوجوانوں کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے اور ایران کا قومی پرچم عالمی اور بین الاقوامی میدانوں میں ہمیشہ سربلند رہے۔
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