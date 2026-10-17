عراقچی بغداد پہنچ گئے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ہفتے کی صبح 25 مہر کو ایک سیاسی وفد کے ہمراہ بغداد پہنچے۔ بغداد پہنچنے پر عراق کے نائب وزیر خارجہ نے ان کا استقبال کیا۔
اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 52واں اجلاس ہفتہ اور اتوار کو بغداد میں منعقد ہو رہا ہے۔ اجلاس کا مرکزی نعرہ مکالمہ اور یکجہتی؛ پائیدار امن و ترقی کے دو بنیادی ستون ہے۔
توقع ہے کہ اجلاس میں غزہ اور پورے فلسطین میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری نسل کشی اور قبضے کی کارروائیوں، خطے اور عالمِ اسلام کی تازہ صورتِ حال، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اسلاموفوبیا کے مقابلے جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
عراقچی اجلاس میں شرکت کے ساتھ خطاب بھی کریں گے اور اسلامی ممالک کے اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ سے دوطرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
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