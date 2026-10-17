کیلیفورنیا میں خوفناک آتش زدگی، آگ تیزی سے پھیلنے لگی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، کیلیفورنیا میں نورٹے (Norte) کے نام سے پھیلنے والی وسیع آتش زدگی نے مقامی حکام کو ہنگامی اقدامات پر مجبور کر دیا ہے۔ فضائی تصاویر میں آگ کی وسیع تباہ کاری اور بڑے پیمانے پر اراضی کے جلنے کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔
موقع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق، آگ اب تک 465 ہیکٹر سے زائد رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جبکہ اسے قابو کرنے میں تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی۔
سانتا آنا (Santa Ana) کے نام سے معروف تیز ہواؤں نے اردگرد کی پہاڑیوں میں آگ کی شدت مزید بڑھا دی ہے۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں متعدد رہائشی مکانات بھی جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔
اس ہنگامی صورتِ حال کے باعث ماہرین اور مقامی حکام پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی قوانین کی فوری منظوری، جنگلات کے تحفظ کے اقدامات اور فضائی امدادی کارروائیوں کے معاہدوں میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔
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