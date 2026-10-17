آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت سے امتِ مسلمہ میں اتحاد مزید مضبوط ہوا:شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل

اہلِ بیت نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کی شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل حجۃ الاسلام شبیر حسن میثمی نے ملتان میں منعقدہ ’’تحفظِ ختمِ نبوت‘‘ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی شہادت نے امتِ مسلمہ میں وسیع تر اتحاد کی راہ ہموار کی ہے اور معاشرے کے مختلف طبقات ان کی یاد اور غم میں شریک ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے مظلوموں کی حمایت کے عزم کا پہلے سے زیادہ اظہار کیا ہے۔
شبیر حسن میثمی نے پاکستان نیشنل یونٹی کونسل کے زیرِ اہتمام منعقدہ کانفرنس میں ختمِ نبوت کے عقیدے اور واقعۂ غدیر خم کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کے مطابق، پاکستان میں ختمِ نبوت کا مسئلہ واضح اور مستحکم ہے، جبکہ واقعۂ غدیر میں امیرالمؤمنین امام علیؑ کی ولایت کا اعلان، نبوت کے اختتام کے بعد امامت کے مقام کو واضح کرتا ہے۔
شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل نے قومی اتحاد اور ہم آہنگی کو معاشرے کے تمام طبقات کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اتحاد و یکجہتی کی فضا کو نقصان پہنچانے یا اسے کمزور کرنے کی کسی کوشش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قیام میں عوام اور ان کے آباؤ اجداد کی قربانیوں کے پیشِ نظر ملک کی سلامتی، استحکام اور قومی وحدت کا تحفظ تمام فکری اور مذہبی حلقوں کی ذمہ داری ہے۔
شبیر حسن میثمی نے مختلف مکاتبِ فکر کے درمیان اخوت کو فروغ دینے، اختلافات پھیلانے سے گریز کرنے اور باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے استحکام، سلامتی اور قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے تمام مذہبی و فکری حلقوں کو فعال اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔
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