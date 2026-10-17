ٹرمپ کا اعتراف: اسرائیل سعودی عرب کی مدد کر رہا ہے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی حکمرانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل سعودی عرب کی مدد کر رہے ہیں۔
یمن کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی جانب سے سعودی عرب کی مدد سے متعلق سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا: جی ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ اسرائیل نے سعودی عرب کی بہت مدد کی ہے۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ سعودی عرب اسرائیل اور امریکہ کی حمایت سے بہت خوش ہے۔
ابراہیم معاہدے اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے امکان سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں ایسا ہونے کا امکان موجود ہے، بلکہ شاید اس وقت یہ امکان پہلے سے بھی زیادہ ہے۔
ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے حوالے سے کہا کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روسی صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے بقول، دونوں رہنما بھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔
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