ایرانی نائب وزیر خارجہ کی لبنانی مجلسِ اعلیٰ اسلامی شیعیان کے نائب سربراہ سے ملاقات

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی مجلسِ اعلیٰ اسلامی شیعیان کے نائب سربراہ شیخ علی الخطیب نے بیروت ایئرپورٹ جانے والی شاہراہ پر واقع مجلس کے دفتر میں ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر لبنان اور خطے کی تازہ صورت حال پر گفتگو ہوئی۔
سعید خطیب زادہ لبنان کے دورے کے دوران ایرانی وفد کی سربراہی کر رہے تھے۔ وفد میں ایران کے وزیر خارجہ کے مشیر شیخ مصطفی بروجردی اور ایرانی وزارت خارجہ میں لبنان کے امور کے ذمہ دار حسن خلیلی بھی شامل تھے۔ بیروت میں ایرانی سفارت خانے کے ناظم الامور توفیق الصمدی بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔
مجلسِ اعلیٰ اسلامی شیعیان لبنان نے ایک بیان میں کہا کہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران دونوں فریقوں نے لبنان اور خطے کی صورت حال اور آئندہ مرحلے کے امکانات کے بارے میں اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔
بیان کے مطابق، شیخ علی الخطیب نے ملاقات میں ایرانی نائب وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ وفد کو لبنان کی مجموعی صورت حال، شیعہ برادری کے حالات اور بالخصوص جنوبی لبنان کی صورت حال کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔
سعید خطیب زادہ نے بھی امریکا کے ساتھ جاری رابطوں اور مذاکرات کے تناظر میں آئندہ مرحلے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا مؤقف بیان کیا۔
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