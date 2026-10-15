حشد الشعبی کا جرف النصر سے انخلا دہشت گردی کی واپسی کا سبب بنے گا، عراقی رکن پارلیمان کا انتباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی پارلیمان کے رکن اور حقوق تحریک کے رہنما محمد الحسناوی نے کہا ہے کہ صوبہ بابل کے علاقے جرف النصر سے حشد الشعبی کو نکالنے کی بعض حلقوں کی کوششوں کے پیچھے کئی واضح وجوہات ہیں، جو سب پر عیاں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جرف النصر کے جغرافیائی محلِ وقوع اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس علاقے کا تعلق ان راستوں سے ہے جو صوبہ کربلا کے مقدس مقامات تک پہنچتے ہیں۔
عراقی رکن پارلیمان نے کہا کہ جو لوگ بہادری کے دعوے کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جرف النصر آ کر کربلائے مقدسہ اور اس سے منسلک دیگر علاقوں کی حفاظت کریں۔
الحسناوی نے وضاحت کی کہ اس علاقے میں مزاحمتی فورسز اور حشد الشعبی کی موجودگی تاریخ کا حصہ ہے۔ ان فورسز نے بڑی تعداد میں شہداء پیش کیے اور بے مثال قربانیاں دے کر دہشت گردوں کو اس علاقے میں داخل ہونے اور یہاں سے گزرنے سے روکا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ جرف النصر سے گزرنے کا مطلب کربلائے مقدسہ تک پہنچنا ہے۔
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