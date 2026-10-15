ریاض میں سکیورٹی خدشات کے باعث عرب۔یورپی سربراہی اجلاس ملتوی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، خلیج تعاون کونسل کی جانب سے اپنے رکن ممالک اور یورپی یونین کے درمیان طے شدہ سربراہی اجلاس ملتوی کرنے کے فیصلے کو سعودی دارالحکومت ریاض میں سکیورٹی کی صورت حال سے متعلق خدشات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، خلیج تعاون کونسل، جس کا صدر دفتر ریاض میں ہے، نے اعلان کیا ہے کہ کونسل کے رکن ممالک اور یورپی یونین کے سربراہان کا اجلاس، جو رواں ماہ 24 اکتوبر کو منعقد ہونا تھا، ملتوی کردیا گیا ہے۔
خلیج تعاون کونسل نے کہا کہ اجلاس کے لیے نئی تاریخ مقرر کرنے کا فیصلہ شریک وفود کی سلامتی اور حفاظت کو یقینی بنانے کی خواہش کے تحت کیا گیا ہے۔ تسنیم نے اس فیصلے کو ریاض میں سکیورٹی خدشات کا اعتراف قرار دیا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس سے قبل یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے ایک فوجی ذریعے کے حوالے سے خبردار کیا تھا کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری اب محفوظ نہیں رہی۔
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