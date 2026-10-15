قالیباف: شہید افسانہ عقیلا کے قاتلوں کو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں جواب دینا ہوگا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والی افسانہ عقیلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔ پیغام کا متن درج ذیل ہے:
مہرستان شہر میں خواتین کی بسیج فورس کی کمانڈر، شہیدہ افسانہ عقیلا کی مظلومانہ شہادت، ان مجرم دہشت گردوں کے ہاتھوں ہوئی جنہوں نے گھر اور خاندان کی حرمت پامال کرتے ہوئے ایک ایسی خاتون پر ہتھیار اٹھایا جو عوام کی خدمت اور ان کے تحفظ کے لیے سرگرم تھی۔ اس واقعے نے ایک بار پھر دہشت گردی اور ایران کے عوام کے امن و سکون سے دشمنی کرنے والوں کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔
شہیدہ افسانہ عقیلا کا پاکیزہ خون، اس سرزمین کے دیگر شہداء کے خون کی طرح، ملک کی سلامتی، وقار اور خودمختاری کے دفاع کے لیے ایرانی قوم کے پختہ عزم کی گواہی دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس فداکار خاتون کا راستہ ایرانی قوم کے عزم اور اس سرزمین کے فرزندوں کی کوششوں سے جاری رہے گا اور اس جرم کے ذمہ داروں کو قانون اور انصاف کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔
میں اس مؤمن اور فداکار خاتون کی عظیم شہادت پر رہبرِ معظم انقلاب اسلامی، شہیدہ کے معزز خاندان اور صوبہ سیستان و بلوچستان کے شریف اور بہادر عوام کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہیدہ کو بلند درجات عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔
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