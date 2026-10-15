بحیرہ اسود میں نیا حملہ؛ نیٹو کے رکن ملک کا کہنا ہے: 8 افراد لاپتہ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ رومانیہ کے حکام کے مطابق، اس حملے کی وجہ سے جہاز میں آگ لگ گئی اور جہاز پر سوار 8 افراد لاپتہ ہو گئے۔
نیٹو کے رکن اور بحیرہ اسود کے ساحلی ملک 'رومانیہ' کے حکام کے مطابق، جمعرات کی صبح 'سان مارینو' کا جھنڈا لہرانے والے ایک جہاز میں آتشزدگی کے بعد 8 افراد لاپتہ ہو گئے۔
یوکرینی میڈیا نے روس پر الزام لگاتے ہوئے کہا: 'یہ بحیرہ اسود میں تازہ ترین واقعہ ہے جہاں حال ہی میں ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔'
کیئف پوسٹ کے دعوے کے مطابق، 'پچھلے ہفتے سے، یوکرین جنگ کے اثرات اس علاقے (بحیرہ اسود) تک پھیلنے کے بعد، مبینہ طور پر 'روسی' ڈرونز نے رومانیہ اور اس کے پڑوسی ملک بلغاریہ کے ساحلوں کے قریب کئی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے۔'
رومانیہ کی میری ٹائم ایجنسی نے اعلان کیا کہ آج 'وائن ٹریڈر' (Wine Trader) نامی جہاز کو مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 7 بجے رومانیہ کے شہر 'سولینا' کے جنوب مشرق میں تقریباً 13 سمندری میل کے فاصلے پر آگ لگ گئی۔ اس جہاز پر 12 افراد موجود تھے۔ ان میں سے 4 افراد خیریت سے ہیں، لیکن باقی 8 افراد اس وقت لاپتہ ہیں اور ایک جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے، تلاش اور نجات کا عمل جاری ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ آگ ڈرون حملے کی وجہ سے لگی یا نہیں۔
کل، اتحاد القمری (Comoros) کا جھنڈا لہرانے والے والے جہاز 'یارا جی' میں آگ لگنے کے بعد، جہاز کے عملے نے خود آگ بجھانے میں کامیابی حاصل کی۔
استنبول میں قائم 'ترک میر ٹائم چیمبر آف کامرس' کے اعداد و شمار کے مطابق، رواں عیسوی سال کے پہلے آٹھ مہینوں میں بحیرہ اسود میں کم از کم 163 غیر فوجی اور تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔"
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