غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں، ایک دن میں 26 حملے؛ 8 فلسطینی گرفتار

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، جمعرات کی صبح غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ ان کارروائیوں میں توپ خانے سے گولہ باری، فضائی حملے، فائرنگ اور عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کرنا شامل تھا۔
اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے شمال مشرقی علاقوں میں دو کارروائیاں کیں، جبکہ بیت لاہیا کے مشرق میں شہریوں کے تباہ شدہ مکانات کے باقی ماندہ حصوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیا کے مشرق میں بارودی مواد سے لیس ایک روبوٹ کو دھماکے سے اڑا دیا، جبکہ جنگی طیاروں نے التفاح محلے میں ایک تباہ شدہ مکان پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ رفح، خان یونس اور المغازی کیمپ میں بے گھر فلسطینیوں کے مکانات اور خیموں کو بھی دھماکوں اور حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
یہ کارروائیاں ایسے وقت میں جاری ہیں جب بدھ کے روز اسرائیل نے جنگ بندی کی 26 خلاف ورزیاں کیں، جن کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق، تل ابیب بدستور معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہا اور 31 جولائی 2026 کو اعلان کردہ اس روڈ میپ کو بھی نظرانداز کر رہا ہے جسے فلسطینی گروہوں نے قبول کیا تھا۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے جمعرات کی صبح بڑے پیمانے پر چھاپے مارے اور گرفتاریاں کیں، جن کے دوران کم از کم 8 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں زیادہ تر وہ فلسطینی شامل ہیں جو پہلے اسرائیلی قید سے رہا ہوچکے تھے۔
رپورٹ کے مطابق، نابلس سے تعلق رکھنے والی ام احمد صوافطہ اور قلقیلیہ میں 7 سابق اسیران سمیت دیگر شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی کارروائیوں کے دوران برقہ اور یطا میں فلسطینیوں کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے۔
دوسری جانب، فلسطینی مرکز برائے مطالعاتِ اسرا نے بتایا کہ گزشتہ ستمبر کے دوران فلسطینیوں کی گرفتاریوں کے 530 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جن میں 39 بچے اور 15 خواتین شامل تھیں۔ مرکز کے مطابق، اس عرصے میں ایک فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں میں شہید بھی ہوا۔
اسرائیلی حملوں اور صہیونی آبادکاروں کی کارروائیوں کے جواب میں فلسطینی مرکز اطلاعات ’’معطی‘‘ نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں مزاحمت اور جوابی کارروائیوں کے 21 واقعات ریکارڈ کیے۔ یہ واقعات جنین، نابلس، رام اللہ و البیرہ، سلفیت، قلقیلیہ اور الخلیل کے صوبوں میں پیش آئے۔
اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں مسلسل 371ویں روز بھی جاری رکھیں۔ گزشتہ روز 26 خلاف ورزیوں کے دوران 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوگئے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائیوں کے دوران کم از کم 8 فلسطینیوں کو گرفتار کرلیا گیا۔
اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، جمعرات کی صبح غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں۔ ان کارروائیوں میں توپ خانے سے گولہ باری، فضائی حملے، فائرنگ اور عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کرنا شامل تھا۔
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