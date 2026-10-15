پوپ لیو چہاردہم پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہوگئے

اہل بیت نیوز ایجنسی (ابنا) کے مطابق، برطانوی اخبار دی گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ سرجری سے پہلے کیے گئے طبی معائنے میں رسولی کا شبہ ظاہر ہوا تھا، جبکہ آپریشن کے دوران ہونے والی جانچ نے پوپ میں پھیپھڑوں کے ایڈینوکارسینوما کی تصدیق کردی۔ یہ کینسر پھیپھڑوں کے غدودی خلیوں سے جنم لیتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، سرجری تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔
پوپ لیو چہاردہم نے اتوار کے روز بتایا تھا کہ طبی معائنے کے دوران ان کے پھیپھڑے میں ایک چھوٹی سی گلٹی کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق، بیماری کی ابتدائی مرحلے میں تشخیص ہوئی اور ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ ویٹیکن کے وزیر خارجہ کارڈینل پیٹرو پیرولین نے بھی بیماری کی بروقت تشخیص پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
ویٹیکن نے بتایا کہ سرجری کے بعد پوپ اپنے کمرے میں واپس آگئے ہیں اور 20 اکتوبر تک ان کی تمام سرکاری مصروفیات منسوخ کردی گئی ہیں۔ تاہم، ابھی یہ واضح نہیں کہ بیماری کی تشخیص ان کے آئندہ پروگراموں پر کیا اثر ڈالے گی۔
پوپ لیو چہاردہم مئی 2025 میں کیتھولک کلیسا کی تاریخ کے پہلے امریکہ میں پیدا ہونے والے سربراہ منتخب ہوئے تھے۔ ان کے نومبر میں جنوبی امریکہ کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہونے کا پروگرام ہے، جس کے دوران وہ 10 شہروں کا دورہ کریں گے۔ تاحال اس سفر میں تبدیلی یا اسے منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔
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