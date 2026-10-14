لبنان اپنی سرزمین کے آخری حصے کو بھی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے کوشاں ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بری نے اقوام متحدہ کے نائب سیکریٹری جنرل برائے امن مشنز ژاں پیئر لاکروآ سے ملاقات میں جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس (یونیفل) کی تقریباً نصف صدی پر محیط سرگرمیوں کے دوران اس کے اہلکاروں کی کوششوں اور قربانیوں کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ یونیفل کا کردار محض سلامتی اور فوجی امور تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کی سرگرمیوں میں انسانی، سماجی، ثقافتی اور معاشی پہلو بھی شامل رہے ہیں۔
نبیہ بری نے ان علاقوں کی مقامی آبادی کے ساتھ پُرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے میں بھی یونیفل کے کردار کی جانب اشارہ کیا جہاں یہ فورس تعینات ہے۔
لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے قرارداد 1701 کے دائرے میں یونیفل کی موجودگی اور اس کے مشن کو جاری رکھنے کی حمایت میں ملک کے سرکاری مؤقف کے اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں لبنان کے اندر اتفاقِ رائے اور عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مشاورت کے لیے پارلیمانی سطح پر جاری کوششوں کا بھی ذکر کیا۔
نبیہ بری نے ایک بار پھر واضح کیا کہ لبنان اپنے خودمختار حقوق کے تحفظ، سرحدوں کی حفاظت اور اپنی سرزمین کے آخری حصے کو بھی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری رکھے گا۔
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