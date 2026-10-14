لبنان کے جنوبی علاقوں کی تعمیرِ نو کے لیے سال کے اختتام تک 7 کروڑ ڈالر مختص کیے جائیں گے: وزیراعظم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، لبنان کے وزیراعظم نواف سلام نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقوں کی تعمیرِ نو کے ان منصوبوں کی مالیت تقریباً 7 کروڑ ڈالر ہے جن کے ٹھیکے سال کے اختتام تک ٹھیکے داروں کو دیے جانے ہیں۔
اسرائیلی حملوں سے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی واپسی، بحالی اور تعمیرِ نو کے جاری منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ جنوبی لبنان کے باشندے آنے والے مہینوں میں اپنے علاقوں میں ان اقدامات کے نتائج دیکھ سکیں گے۔
نواف سلام نے یہ بات بیروت میں لبنانی حکومت کے صدر دفتر میں ’’ترقی و آزادی‘‘ اور ’’مزاحمت سے وفاداری‘‘ کے پارلیمانی دھڑوں کے نمائندوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ اس اجلاس میں لبنان کی ترقی و تعمیرِ نو کونسل کے سربراہ محمد علی قبانی اور مرکزی آپریشن روم کے سربراہ زاہی شاہین بھی موجود تھے۔
ملاقات میں متاثرہ علاقوں کے باشندوں کی واپسی، تباہ شدہ علاقوں کی بحالی اور تعمیرِ نو کے منصوبوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر لبنان کے ہنگامی امدادی منصوبے (LEAP) کے تحت جاری منصوبوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
نواف سلام نے وضاحت کی کہ جنوبی علاقوں کے منصوبوں کے لیے ٹھیکے دینے کا عمل اب اگلے مرحلے میں داخل ہوچکا ہے۔ یہ اقدامات اس منصوبے کے لیے مختص قرض کے تحت کیے جا رہے ہیں اور سال کے اختتام تک تقریباً 7 کروڑ ڈالر مالیت کے منصوبوں کے ٹھیکے دے دیے جائیں گے۔
اجلاس میں بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے میں متاثرہ عمارتوں کو مضبوط بنانے اور ان کی تعمیرِ نو کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان منصوبوں پر عمل درآمد لبنان کی اعلیٰ امدادی کونسل کی ذمہ داری ہے اور دستیاب وسائل اور مالی گنجائش کو مدنظر رکھتے ہوئے آئندہ چند روز میں کام شروع کیے جانے کا امکان ہے۔
شرکا نے متاثرہ علاقوں کے بنیادی ڈھانچے اور ضروری تنصیبات کی تعمیرِ نو پر بھی گفتگو کی، جن میں سڑکیں، پانی کی فراہمی کے نظام اور عوامی خدمات شامل ہیں۔
لبنان کے وزیراعظم نے منصوبوں کے لیے درکار مالی وسائل فراہم کرنے اور سرکاری اداروں، متعلقہ حکام اور بلدیاتی اداروں کے درمیان رابطہ کاری کے ذریعے کام تیز کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، تعمیرِ نو میں انہیں ترجیح دی جانی چاہیے۔
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