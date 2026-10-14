تیتر: ایران کے شہر سیریک کے قریب نامعلوم ڈرون کی لنج کشتی پر حملہ، 3 افراد زخمی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صوبہ ہرمزگان کے سیاسی، سلامتی اور سماجی امور کے نائب گورنر احمد نفیسی نے بتایا ہے کہ ضلع سیریک کے علاقے میں کرگان اور کلاہی سے تعلق رکھنے والی ایک لنج کشتی کو نامعلوم ڈرون نے نشانہ بنایا۔
احمد نفیسی نے بتایا کہ یہ واقعہ آج بدھ، 22 مہر 1405 کو صبح پیش آیا۔ ابتدائی اطلاعات اور ریڈیو رابطے کے مطابق، اس واقعے میں کشتی پر سوار 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق، اب تک کشتی میں سوار کسی شخص کی موت کی اطلاع نہیں ملی۔
نفیسی کے مطابق، واقعے کے بعد متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کرکے ضلع سیریک کے اسپتال کو زخمیوں کے علاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی، جبکہ ایک ایمبولینس بھی گھاٹ پر روانہ کردی گئی۔
صوبہ ہرمزگان کے سیاسی، سلامتی اور سماجی امور کے نائب گورنر نے مزید کہا کہ متعلقہ ادارے واقعے کی تحقیقات اور پیروی کر رہے ہیں۔ تفصیلی تحقیقات اور سرکاری رپورٹیں موصول ہونے کے بعد مزید معلومات جاری کی جائیں گی۔
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