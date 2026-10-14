آبنائے ہرمز کے جنوب میں خلاف ورزی کرنے والا 2500 کنٹینروں سے لدا بحری جہاز ڈوب گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے شعبۂ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک کنٹینر بردار جہاز غیر مجاز اور خطرناک راستے سے آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سمندری بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں دھماکا ہوا اور جہاز میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔
بیان کے مطابق، 2500 سے زائد کنٹینروں سے لدا یہ جہاز آج صبح آبنائے ہرمز کے جنوبی پانیوں میں شدید آتش زدگی کے باعث ڈوب گیا۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے مقامی کشتیوں اور ماہی گیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس راستے سے گزرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتیں تاکہ پانی پر تیرتے ہوئے کنٹینروں سے ان کی کشتیاں نہ ٹکرا جائیں۔
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