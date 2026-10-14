سپاہ پاسداران کے ترجمان: 40 روزہ جنگ کے بعد ایران نے پہلے سے زیادہ جدید ہتھیار حاصل کر لیے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے لیے ایران کے خلاف نئی جنگ شروع کرنا غیر منطقی ہے، تاہم اس امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹرمپ حکومت کو وسط مدتی انتخابات سے پہلے کسی کامیابی کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی نئی جارحیت کا پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اس بار امریکہ کو اس کے نتائج کہیں زیادہ تکلیف دہ انداز میں بھگتنا پڑیں گے۔
سردار محبی نے مزید کہا کہ ایران نے 40 روزہ جنگ کے دوران زیادہ تر پرانے ہتھیاروں پر انحصار کیا تھا، لیکن اس وقت سے اب تک اس کی دفاعی صلاحیتوں میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔
سپاہ پاسداران کے شعبۂ تعلقات عامہ کے نائب سربراہ نے کہا کہ امریکی عوام کو بیرون ملک لڑی جانے والی جنگوں کی حقیقت سے بے خبر رکھا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کے بڑے ذرائع ابلاغ ایسی بے رحمانہ جارحیتوں کی حقیقت کو دانستہ طور پر چھپاتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی قیادت کے درمیان اختلافات اور عدم تعاون سے متعلق امریکی حکام کے دعوے سراسر جھوٹ ہیں۔ یہ بیانات صرف جنگ میں واشنگٹن کی ناکامیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔
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